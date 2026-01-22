"LINE GetRich GO" เกมเศรษฐีออนไลน์รูปแบบใหม่ พร้อมให้เล่นแล้ววันนี้!

LINE GAME ประกาศเปิดตัว "LINE GetRich GO" เกมมือถือแนวบอร์ดเกมออนไลน์ พร้อมให้ผู้เล่นชาวไทยดาวน์โหลดและเล่นฟรีแล้ววันนี้ ทั้งบนระบบ iOS และ Android
LINE GetRich GO ประสบการณ์ใหม่ของเกมกระดานออนไลน์ ที่ผสานทั้ง ‘กลยุทธ์’ และ ‘ดวง’ เข้าไว้ในทุกการทอยลูกเต๋า ผู้เล่นจะได้ออกเดินทางไปตามแผนที่ทั่วทุกมุมโลก พร้อมแข่งขันกับผู้เล่นคนอื่นๆ แบบเรียลไทม์ วางแผนการเดินเกม ลุ้นชัยชนะในแต่ละแมตช์ พร้อมความสนุกที่ไม่ซ้ำในทุกตา
ภายในเกม ผู้เล่นสามารถสะสมตัวละคร แสตมป์ และลูกเต๋าพิเศษ ที่มาพร้อมสกิลเฉพาะตัว เพิ่มมิติให้กลยุทธ์ของคุณมีความหลากหลายและสนุกยิ่งขึ้น พร้อมด้วยหลากหลายมินิเกมสุดมันส์ ให้เล่นเพลินและรับรางวัลไปพร้อมกัน เช่น เบสบอลหวดสนั่น, เทพชู้ตบอล, Drop the Beat, อันไหนดีคู่หรือคี่, บิดซิ่งทะลุฟ้า
นอกจากนี้ LINE GetRich GO ยังมาพร้อมระบบ ‘อีเวนต์ภารกิจ’ (Mission Event) ช่วยให้ผู้เล่นเติบโตได้รวดเร็ว ผ่านบล็อกและด่านหลากหลายรูปแบบ เช่น สถานที่ท่องเที่ยว, Lucky Tarot, เกาะร้าง และพื้นที่พิเศษ รวมถึงอีเวนต์ธีมสนุก ๆ อย่าง Birthday Party, เทพชู๊ตบอล และเบสบอล เปิดโอกาสให้สะสมไอเทมและมาร์เบิ้ลได้มากขึ้น
พร้อมเอาใจแฟน ๆ LINE เกมเศรษฐี รุ่นดั้งเดิม ด้วย Nostalgic Stamp Pack สมุดสะสมแสตมป์แพ็กสุดคลาสสิก ที่จะพาผู้เล่นย้อนความทรงจำไปกับคาแรกเตอร์และดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ในสไตล์ที่คุณคุ้นเคย
เพื่อฉลองการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ผู้เล่นที่เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้า เพียงล็อกอินเข้าเล่นก็สามารถรับของรางวัลพิเศษ ทั้งลูกเต๋า แสตมป์แพ็กสุดคลาสสิก และแต้มกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทันที! นอกจากนี้ ยังมีอีเวนต์ฉลองเปิดเกมอีกมากมาย ทั้งมินิเกมและภารกิจพิเศษ ที่พร้อมมอบไอเทมและตัวละครสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้ผู้เล่นตลอดช่วงเปิดตัว
พิเศษ! สำหรับผู้เล่นชาวไทย กับตัวละครท้องถิ่น “มีตังค์ (Mee Tang)” ที่พร้อมเปิดให้ผู้เล่นชาวไทยได้เล่นฟรี! ในช่วงต้นของการเปิดเกม เพิ่มสีสันและความใกล้ชิดกับผู้เล่นชาวไทยโดยเฉพาะ
LINE GetRich GO เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้ ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับผู้เล่นชาวไทย รับฟรีไอเทมในเกม “500 ลูกเต๋า" มูลค่า 375 บาท เพียงเพิ่มเพื่อน บัญชี LINE Official Account ของ LINE GetRich GO TH (@linegetrichgoth) เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม “เพิ่มเพื่อน รับรางวัลฟรี” ตั้งแต่วันที่ 22 - 31 มกราคม 2569 เวลา 23:59 น. โดยรางวัลจะส่งเข้าในเกม จำกัด 1 รางวัลต่อ 1 บัญชีเท่านั้น
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*