Genshin Impact เวอร์ชันจันทราที่ 4 อัปเดต 14 ม.ค.นี้

HoYoverse เปิดตัว Genshin Impact เวอร์ชันจันทราที่ 4 "นักเดินทางคนหนึ่ง ในคืนฤดูหนาว" ฉลองปีใหม่ไปพร้อมกับ Columbina ในฐานะตัวละครที่สามารถเล่นได้ และการกลับมาของเทศกาล Lantern Rite เตรียมอัปเดตในวันที่ 14 มกราคมนี้
ในขณะที่สถานการณ์อันตึงเครียดใน Nod-Krai ใกล้ถึงจุดแตกหัก เรื่องราวในเควสต์เทพเจ้าล่าสุดก็ได้ดำเนินมาถึงจุดไคลแม็กซ์ หลังจากช่วงชิงพลังแห่งแก่นจันทราไปได้ Il Dottore ก็ยังคงเดินหน้างานวิจัยของเขาต่อไป ทำให้การเผชิญหน้าครั้งตัดสินชะตาระหว่างเขากับนักเดินทางและเหล่าพันธมิตร เป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ภายใต้การเสริมพลังจากอำนาจมหาศาลที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน Il Dottore ได้ชักนำการต่อสู้เข้าสู่เขตแดนพิเศษที่เขาบิดเบือนขึ้น พลิกผันกฎเกณฑ์ดั้งเดิมของโลก และทำให้สมรภูมิรบจมดิ่งลงสู่ความโกลาหลที่ถูกจงใจสร้างขึ้น เมื่อสำเร็จเควสต์เทพเจ้าล่าสุดแล้ว นักเดินทางจะได้รับคอสตูมใหม่ ซึ่งจะเปิดเผยให้เห็นถึงเบื้องลึกของเรื่องราวส่วนตัวและพลังธาตุของพวกเขามากยิ่งขึ้น
Columbina Hyposelenia ผู้เป็นที่รู้จักกันดีในนามเทพธิดาแห่งจันทรา ตอนนี้ได้ก้าวเข้ามาร่วมยืนหยัดเคียงข้างในฐานะตัวละครผู้ใช้สื่อเวทธาตุน้ำ 5 ดาว เพื่อมอบการสนับสนุนอันทรงพลังให้กับการต่อสู้ที่เน้นปฏิกิริยาประกายจันทร์ ด้วยความสามารถอันเป็นเอกลักษณ์ Columbina สามารถสร้างความเสียหายปฏิกิริยาประกายจันทร์จากการโจมตีประสานได้แม้จะอยู่นอกสนาม พร้อมทั้งมอบบัฟอันทรงพลังให้กับปฏิกิริยาประกายจันทร์ภายใน Lunar Domain สุดพิเศษของเธอได้ นอกเหนือจากการเพิ่มโบนัสความเสียหายให้กับปฏิกิริยาประกายจันทร์ทุกประเภทแล้ว Lunar Domain ยังมอบเอฟเฟกต์บัฟอีกมากมาย ตั้งแต่การปล่อยสายฟ้าฟาดเพิ่มเติมของเมฆสายฟ้าสำหรับปฏิกิริยาชาร์จจันทรา, การเพิ่มทรัพยากรที่มากขึ้นสำหรับปฏิกิริยางอกเงยจันทรา ไปจนถึงการเพิ่มจำนวนครั้งการโจมตีของ Moondrift สำหรับปฏิกิริยาตกผลึกจันทรารูปแบบใหม่ล่าสุด ยิ่งไปกว่านั้น เธอยังสามารถเปลี่ยนปฏิกิริยาชาร์จไฟฟ้า, ปฏิกิริยางอกเงย และปฏิกิริยาตกผลึกธาตุน้ำให้กลายเป็นปฏิกิริยาประกายจันทร์ได้ อีกทั้งยังสามารถฟื้นคืนชีพเพื่อนร่วมทีมหนึ่งคนในระหว่างการผจญภัยที่ Nod-Krai ได้ด้วย ซึ่งช่วยให้เหล่าพันธมิตรได้ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันภายใต้การคุ้มครองของแสงจันทร์
ในเวอร์ชันจันทราที่ 4 ยังได้เปิดตัวปฏิกิริยาตกผลึกจันทรา ซึ่งเป็นปฏิกิริยาธาตุรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นเมื่อธาตุหินและธาตุน้ำมาสัมผัสกันภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ปฏิกิริยาตกผลึกจันทราจะทำการเรียก Moondrifts ออกมา 3 อันในบริเวณที่ใกล้เคียงกับศัตรู และหลังจากเกิดปฏิกิริยานี้ครบ 3 ครั้ง Moondrift Harmony จะถูกเปิดใช้งาน ซึ่งจะสร้างความเสียหายหินใส่ศัตรูโดยรอบ และมีโอกาสที่จะติดคริติคอลได้
ในขณะที่ Columbina มอบการสนับสนุนที่แข็งแกร่งให้กับปฏิกิริยาตกผลึกจันทรา ทางด้าน Zibai ตัวละครผู้ใช้ดาบธาตุหิน 5 ดาว หรือที่รู้จักกันในนามเซียนม้าขาว ผู้ถูกกล่าวขานมาเนิ่นนานในหนังสือและตำนานพื้นบ้านของ Liyue นั้น จะเป็นผู้ดึงศักยภาพของปฏิกิริยานี้ออกมาใช้อย่างเต็มที่ โดยการเข้าสู่สถานะพิเศษและสะสมพลังงานเฉพาะ Zibai สามารถใช้สกิลธาตุอันทรงพลังที่สร้างความเสียหายตกผลึกจันทราได้ และถ้ายิ่งมีการเกิดปฏิกิริยาตกผลึกจันทรามากเท่าไหร่ Zibai ก็จะยิ่งใช้สกิลนี้ได้บ่อยขึ้นและรุนแรงขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เธอสามารถสยบศัตรูลงได้ ด้วยการระดมโจมตีอย่างหนักหน่วงและรุนแรง
สำหรับกิจกรรมอธิษฐานในเวอร์ชันจันทราที่ 4 ครึ่งแรกจะพบกับ Columbina และการรีรันของ Ineffa ส่วนในครึ่งหลังจะเป็นการเปิดตัว Zibai และ Illuga ตัวละครทหารประภาคาร 4 ดาวใหม่ธาตุหิน ผู้ใช้หอกและนกสื่อสารในการต่อสู้ พร้อมกับการรีรันของ Neuvillette นอกจากนี้ คอสตูมใหม่ของ Neuvillette จะวางจำหน่ายในร้านค้าพร้อมส่วนลดแบบจำกัดเวลา
ทางด้าน Nod-Krai ได้มีการขยายพื้นที่ไปทางตอนเหนือเป็นครั้งแรก โดยเปิดตัวเมือง Piramida ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของทหารประภาคาร ซึ่งตั้งอยู่ในชัยภูมิที่สามารถมองลงไปเห็นเสาศักดิ์สิทธิ์ Embla ทางทิศตะวันตก และหน้าผา Kipumaki ซึ่งเป็นที่กบดานของการล่าอันบ้าคลั่งได้ ในเควสต์โลกใหม่นี้ ผู้เล่นจะได้ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับทหารประภาคารและ Illuga เพื่อร่วมกันต้านทานภัยคุกคามจากการล่าอันบ้าคลั่งต่อไป
กลับมาที่ Liyue เทศกาล Lantern Rite ประจำปีได้วนกลับมาอีกครั้ง พร้อมขบวนกิจกรรม รางวัล และเรื่องราวของเหล่าเซียนอันน่าตื่นตาตื่นใจ เรื่องราวในปีนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ประจวบเหมาะกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ "Zhanzhu กลืนจันทร์" ซึ่งจะเปิดเผยเรื่องราวของเซียนม้าขาว ผู้ปลีกวิเวกจากโลกภายนอกมาอย่างยาวนาน ว่าทำไมถึงตัดสินใจหวนคืนสู่ทางโลกอีกครั้ง ระหว่างการเฉลิมฉลอง ผู้เล่นสามารถวางโคม Xiao พิเศษได้ทั่วท่าเรือ Liyue พร้อมเขียนคำอวยพรเพื่อแบ่งปันให้กับผู้เล่นคนอื่น ๆ ได้ และยังสามารถรวบรวมเหรียญมงคลจากต้นไม้มหามงคลเพื่อแลกรับของขวัญพิเศษ พร้อมทั้งเพลิดเพลินไปกับมินิเกมต่าง ๆ ในธีมเทศกาลอีกมากมาย
ในเวอร์ชันจันทราที่ 4 นี้ ยังนำของรางวัลฟรีมาแจกอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการกดรับ Primogem ×1,600 ผ่านทางจดหมายภายในเกม, Intertwined Fate ×10 จากกิจกรรมล็อกอิน, คอสตูมใหม่ของ Yaoyao จากเทศกาล Lantern Rite รวมไปถึงสิทธิ์ในการเชิญตัวละคร 4 ดาวจาก Liyue มาร่วมทีมได้ฟรี 1 ตัว และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีรางวัลเพิ่มเติมสำหรับแดนอัศจรรย์พันดาราอีกด้วย ซึ่งผู้เล่นสามารถรับเซ็ตตุ๊กตาม้าสุดพิเศษได้ทางจดหมายภายในเกม และยังมีรางวัลอื่น ๆ อีกมากมายที่สามารถรับได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
นอกเหนือจากรางวัลมากมายแล้ว แดนอัศจรรย์พันดารายังได้เปิดตัวโหมดคลาสสิกใหม่ ซึ่งสามารถเชิญตัวละครบางส่วนจาก Teyvat ให้มาร่วมการผจญภัยในด่านแดนอัศจรรย์ได้ นอกจากนี้ ผู้เล่นยังสามารถสนับสนุนเหล่านักรังสรรค์ได้ด้วยการซื้อกล่องของขวัญเซอร์ไพรส์หลากสี เพื่อปลดล็อกประสบการณ์การเล่นเกมเพิ่มเติมได้ด้วย
Genshin Impact เวอร์ชันจันทราที่ 4 จะเปิดตัวในวันที่ 14 มกราคมนี้ ดาวน์โหลดเกมได้บนแพลตฟอร์ม PlayStation, Xbox, PC และอุปกรณ์พกพาทั้งระบบ iOS และ Android ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการ genshin.hoyoverse.com หรือกดติดตาม @GenshinImpact ผ่านทาง X, Instagram และ Facebook
