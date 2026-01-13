"KUUKIYOMI - Thailand Ver." มินิเกมกวน ๆ สไตล์ไทย วางจำหน่ายแล้ว!

"KUUKIYOMI: Consider It World - Thailand Ver." เกมอ่านสถานการณ์สุดฮิตจากญี่ปุ่น ดัดแปลงสู่เวอร์ชันที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนไทย ผลงานความร่วมมือระหว่าง G-MODE และ Urnique Studio พร้อมวางจำหน่ายแล้วทั้งบนมือถือและพีซี
KUUKIYOMI: Consider It World - Thailand Ver. คือเกมแนว Casual Simulation ที่ให้ผู้เล่นอ่านสถานการณ์และตัดสินใจเลือกการกระทำที่เหมาะสมตามบริบท โดยไม่มีคำว่าถูกหรือผิด ทุกการกระทำจะถูกบันทึกและนำไปวิเคราะห์เพื่อสะท้อนลักษณะนิสัยหรือทัศนคติของผู้เล่นเมื่อจบเกม ในเวอร์ชัน Thailand นี้ มาพร้อมบทสรุปสุดฮาที่จะทำให้คุณรู้จักตัวตนของตัวเองมากขึ้น ผ่าน 2 โหมดหลัก
1. โหมด บททดสอบสังคม — Consider It Mode
100 สถานการณ์ที่ให้คุณตัดสินใจเลือกการกระทำตามสไตล์ของตัวเอง พร้อมบทสรุปสุดสร้างสรรค์ในธีม "คุณคือเมนูอาหารชื่อดังในไทยจานไหน"
2. โหมด บททดสอบพวกนอกรีต — Inconsiderate Mode (ปลดล็อกหลังจากจบโหมด บททดสอบสังคม)
50 สถานการณ์จากโหมดหลักที่จัดเรียงใหม่ เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้ลอง "ปลดปล่อยด้านตรงข้าม" ของความเหมาะสม โดยไม่ต้องสนบรรทัดฐานของสังคม พร้อมบทสรุป "คุณคือผีไทยตัวไหน" ที่ตรงกับด้านมืดในตัวผู้เล่น
โหมดย่อยและฟีเจอร์พิเศษ
1. โหมด บททดสอบรวบรัด — Quick Consider It Mode (ปลดล็อกหลังจากจบโหมด บททดสอบสังคม)
10 สถานการณ์สุ่มจากโหมดหลัก
2. โหมด สารบัญ — Chapter Mode (ปลดล็อกหลังจากจบโหมด บททดสอบสังคม)
ผู้เล่นสามารถเลือกเล่นสถานการณ์ใดก็ได้จาก 100 สถานการณ์
3. แฟ้มลับ — Secret (ปลดล็อกหลังจากจบโหมด บททดสอบสังคม)
แสดง "ความลับ" ที่ผู้เล่นเคยค้นพบ ซึ่งซ่อนอยู่ในแต่ละสถานการณ์ทั้ง 100 ด่าน … ลองย้อนกลับไปดูว่าคุณพลาดอันไหนไปบ้าง?
หนึ่งในจุดเด่นของ KUUKIYOMI: Consider It World – Thailand Ver. กับระบบฟีเจอร์ "ผลการประเมิน" ซึ่งผู้เล่นจะได้รับหลังจากผ่านครบทุกด่านในเกม โดยระบบจะวิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจในแต่ละสถานการณ์ แล้วสรุปออกมาในรูปแบบของ "เมนูอาหารยอดนิยมในประเทศไทย" หรือ "ผีไทย" ที่สะท้อนบุคลิกเฉพาะตัวของผู้เล่นอย่างมีอารมณ์ขันและสร้างสรรค์
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้ร่วมแชร์ผลลัพธ์และเปรียบเทียบตัวตนกับเพื่อน ๆ ทางเกมได้จัดกิจกรรมบน Instagram Story ผ่านบัญชี kuukiyomi_world_th โดยผู้เล่นสามารถแชร์ภาพบทสรุปของตนเอง พร้อมกดเข้าร่วมฟีเจอร์ Add Yours เพื่อชวนเพื่อน ๆ มาร่วมสนุกและแสดงตัวตนผ่านมุมมองแบบไทย ๆ ที่ไม่เหมือนใคร
พิเศษสุดสำหรับผู้เล่นบนแพลตฟอร์มมือถือ เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์ "การเล่นก่อนตัดสินใจซื้อ" KUUKIYOMI: Consider It World - Thailand Ver. จึงเปิดโอกาสให้ผู้เล่นบน iOS และ Android สามารถทดลองเล่นฟรีได้ทันที 30 ด่านแรกแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย และนอกจากนี้สำหรับแพลตฟอร์ม PC อย่าง Steam ยังมีส่วนลดให้อีก 10% ในช่วง 14 วันแรกของการเปิดจำหน่าย
KUUKIYOMI: Consider It World - Thailand Ver. วางจำหน่ายแล้วบนพีซีผ่าน Steam และบนมือถือทั้งในระบบ iOS และ Android ติดตามข่าวสารข้อมูลของผู้พัฒนาเกม ‘Urnique Studio’ ได้ที่:
Urnique Studio - Facebook Official: https://www.facebook.com/urniquestudio
Urnique Studio - X Official: https://x.com/UrniqueStudio
Urnique Studio - TikTok Official: https://www.tiktok.com/@urniquestudio
KUUKIYOMI: Consider It World – Thailand Ver. - Instagram Official: https://www.instagram.com/kuukiyomi_world_th/
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*