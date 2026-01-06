"KUUKIYOMI" เวอร์ชันไทย พร้อมให้บริการ 13 ม.ค.นี้

Urnique Studio ประกาศความพร้อม KUUKIYOMI: Consider It World – Thailand Ver. เกมอ่านสถานการณ์จากญี่ปุ่นที่ถูกนำมาดัดแปลงเป็นเวอร์ชันประเทศไทยผ่านสถานการณ์สุดปั่น เตรียมเปิดให้บริการวันที่ 13 มกราคมนี้ บนมือถือและพีซี
KUUKIYOMI: Consider It World - Thailand Ver. คือเกมแนว Casual Simulation ที่ให้ผู้เล่นอ่านสถานการณ์และตัดสินใจเลือกการกระทำที่เหมาะสมตามบริบท โดยไม่มีคำว่าถูกหรือผิด ทุกการกระทำจะถูกบันทึกและนำไปวิเคราะห์เพื่อสะท้อนลักษณะนิสัยหรือทัศนคติของผู้เล่นเมื่อจบเกม ในเวอร์ชัน Thailand นี้ มาพร้อมบทสรุปสุดฮาที่จะทำให้คุณรู้จักตัวตนของตัวเองมากขึ้น
ฟีเจอร์พิเศษเฉพาะเวอร์ชันไทย นอกจากสถานการณ์สุดกวนแล้ว ผู้เล่นยังจะได้พบกับคอนเทนต์พิเศษที่ออกแบบมาเฉพาะเวอร์ชันประเทศไทย ได้แก่
• บทสรุปวิเคราะห์ตัวตน “คุณคือเมนูจานเด็ดในไทยจานไหน?” ในโหมดบททดสอบสังคม
• บทสรุปวิเคราะห์ตัวตน “คุณคือผีไทยตัวไหน?” ในโหมดบททดสอบพวกนอกรีต
KUUKIYOMI: Consider It World – Thailand Ver. จะรองรับ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาร่วมทดสอบการอ่านสถานการณ์และความเป็นไทยในแบบที่คุ้นเคย กด Wishlist ได้แล้วที่ Steam
ติดตามข่าวสารข้อมูลของผู้พัฒนาเกม ‘Urnique Studio’ ได้ที่:
Facebook Official: https://www.facebook.com/urniquestudio
X Official: https://x.com/UrniqueStudio
TikTok Official: https://www.tiktok.com/@urniquestudio
Instagram Official: https://www.instagram.com/kuukiyomi_world_th/
