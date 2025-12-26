มังงะไทยผงาด! "RKGK รักควายกอดควาย" คว้ารางวัลบนเวที Japan International Manga Award

เรียกว่าเป็นข่าวดีสำหรับวงการนักวาดไทย เมื่อ "RKGK" หรือ "รักควายกอดควาย" มังงะสัญชาติไทยผลงานของ "การันต์" สามารถคว้ารางวัล Bronze บนเวที Japan International Manga Award ครั้งที่ 19 ที่ประเทศญี่ปุ่นมาครองได้สำเร็จ
โดย "การันต์" เป็นนามปากากคุณพิเชษฐ์ วัฒนเวสกร ผู้วาด RKGK ได้โพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ผลงานของเขาได้รับรางวัล Bronze จากงานประกวด 19th Japan International Manga Award หรือรางวัลมังงะนานาชาติครั้งที่ 19 ซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน 738 ผลงาน จาก 110 ประเทศทั่วโลก ซึ่ง RKGK เป็นผลงานมังงะไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในปีนี้
คุณพิเชษฐ์ เผยความรู้สึกที่ได้รางวัลในครั้งนี้ว่า "เป็นรางวัลอันทรงเกียรติแบบที่ไม่นึกว่าการ์ตูนตลกบ้าบอแบบนี้จะได้จริงๆ ครับ...ท่านที่ได้รางวัลนี้ก่อนหน้านี้เก่งๆ กันทั้งนั้นด้วย ถ้ากรรมการเปลี่ยนใจก็ไม่คืนรางวัลนะแล้วนะครับ/กอดรางวัล รางวัลนี้เป็นกำลังใจในการสร้างงานต่อไปมากๆ ครับ ขอบคุณผู้อ่านทุกท่านมากๆ ที่ให้การสนับสนุน หากไม่มีทุกคนคอยอ่านคอยคอมเม้นต์และคอยซื้อสนับสนุนผลงาน RKGK รักควายกอดควาย ก็คงไม่ได้เขียนต่อจนได้รางวัลนี้จริงๆ ขอบคุณจริงๆ ครับ"
"RKGK" หรือ "รักควายกอดควาย" เป็นมังงะแนว Slice of Life เล่าเรื่องราวของเด็กสาวที่ขี่ควายไปโรงเรียน และได้พบเจอเรื่องราวแปลก ๆ มากมาย นอกจากนี้ยังมีภาคพิเศษที่ดัดแปลงควายเป็นสาวน้อยมาวิ่งแข่งกัน คล้ายสาวม้าอีกด้วย โดยคุณพิเชษฐ์ได้ลงผลงานใน Facebook ส่วนตัวจนได้รับความนิยมและมีรวมเล่มออกมาถึง 2 เล่มแล้ว
ใครที่สนใจสามารถติดตามผลงานของคุณพิเชษฐ์ ได้ที่ Facebook Pichet Wattanawessakorn หรือเพจ การันต์ และสนับสนุนผลงานแบบ eBook ได้ที่ meb หรือแบบเล่มจริงที่ garunshop
