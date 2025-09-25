น่ารัก! น้องฟลุ๊ควัย 8 ขวบ ขี่ “กาละแม”ควายตัวโปรด ไปโรงเรียนทุกวัน ระยะทางกว่า 800 เมตร

เพชรบุรี – กลายเป็นภาพที่สร้างรอยยิ้มให้กับชาวบ้านและผู้พบเห็น เมื่อหนูน้อยวัย 8 ขวบ ขี่ควายคู่ใจชื่อ “กาละแม” ไปโรงเรียนทุกเช้า-เย็น เป็นระยะทางกว่า 800 เมตร สะท้อนวิถีชีวิตเรียบง่ายและผูกพันกับสัตว์เลี้ยงได้อย่างอบอุ่นหัวใจ
น้องฟลุ๊ค ด.ช. ธันวา ทองเอี่ยม วัย 8 ขวบ กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดหนองส้ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ใช้ควายไทยเพศผู้ชื่อ “กาละแม” เป็นพาหนะในการเดินทางไป-กลับโรงเรียนเป็นประจำทุกวัน โดยวันจันทร์-ศุกร์ เวลาประมาณ 6:30 -6:40 น้องฟลุ๊คก็จะขี่ควายกาละแม ออกจากบ้านเพื่อไปโรงเรียน จากนั้นจะนำกาละแมไปผูกไว้ที่ริมสระน้ำหน้าประตูโรงเรียน ให้ควายกาละแม หากินหญ้าอยู่ตรงจุดนั้นจนกระทั่งถึงเวลาเลิกเรียน เวลา16.00 น. น้องฟลุ๊ค ก็จะเดินมาแกะเชือก ที่ผูกควายไว้ริมสระน้ำออก และขี่ควายกลับบ้าน ซึ่งวิธีขึ้นควายของน้องนั้นไม่ธรรมดา และก่อนจะขึ้นนั่งบนหลังควายทุกครั้งจะยกมือไหว้ก่อนใช้เท้าเหยียบเขาทั้งสองข้างของควาย แล้วปีนขึ้นไปนั่งบนหลังควายได้อย่างคล่องแคล่ว และเมื่อ เจ้ากาละแมพาน้องฟลุ๊คไปถึงจุดหมาย ที่บริเวณขอบสระน้ำและเจ้ากาละแมรู้ว่าน้องฟลุ๊ค จะต้องเข้าโรงเรียนแล้วเจ้ากาละแมก็จะเอาหัวส่ายไปมาและมาถูไปถูมาที่ตัวน้องฟลุ๊คด้วยความผูกพันซึ่งเป็นภาพที่น่ารักมาก
นางนพรัตน์ ชูชื่น คุณแม่ของน้องฟลุ๊ค เผยว่า ลูกชายเริ่มหัดขี่ควายตั้งแต่อายุ 6 ขวบ เพราะมีความชื่นชอบสัตว์เลี้ยงชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะควาย วัว และไก่ชน ปัจจุบันน้องฟลุ๊คขี่ควายไปโรงเรียนมาเกือบ2 ปีแล้ว โดยควายกาละแมเองก็มีนิสัยเชื่องและคุ้นเคยกับน้องเป็นอย่างดี โดยผู้ปกครองไม่ต้องกังวลใจเพราะเป็นเส้นทางที่ควายกาละแมพาน้องฟลุ๊คไปส่งและรอรับกลับ ถึงบ้านอย่างปลอดภัยทุกวัน โดยควายกาละแมไม่เคยเดินออกนอกเส้นทาง
ภาพความผูกพันของน้องฟลุ๊คและควายกาละแมไม่เพียงแต่สร้างรอยยิ้มให้กับครู นักเรียน และชาวบ้านที่พบเห็นเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงวิถีชีวิตเรียบง่ายและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ยังคงอยู่ในสังคมไทยได้อย่างน่าประทับใจอีกด้วย