กรุงไทยโชว์คว้า 3 รางวัล “Dragons of Asia Awards 2025”

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTB)คว้า 3 รางวัลระดับเอเชียจากแคมเปญ “FinFit การเงินฟิต ชีวิตแข็งแรง” ในเวที 2025 Dragons of Asia Awards ที่คัดเลือกสุดยอดแคมเปญการตลาดและการสื่อสารที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชีย ตอกย้ำบทบาทผู้นำนวัตกรรมทางการเงิน ที่สนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพทางการเงิน ที่แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ แคมเปญ “FinFit การเงินฟิต ชีวิตแข็งแรง” พัฒนาในแนวคิด “ฟิตเนสทางการเงิน” ช่วยให้คนไทยเสริมทักษะด้านการเงินที่เหมาะกับตัวเอง ผ่านระบบเช็กสุขภาพการเงินและคอร์สเรียนออนไลน์ที่ออกแบบตามสถานะการเงินรายบุคคล โดยร่วมมือกับ 6 กูรูการเงินชั้นนำ สร้างสรรค์คอนเทนต์ครอบคลุมตั้งแต่การบริหารเงิน การจัดการหนี้ ไปจนถึงการต่อยอดการลงทุน ซึ่งแคมเปญดังกล่าว ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมาก โดยมีผู้ทำแบบประเมินสุขภาพการเงินแล้วกว่า 100,000 ราย ตอกย้ำบทบาทการเป็นธนาคารที่อยู่เคียงข้างสังคมมุ่งสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพการเงินแข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ดียั่งยืน
จากความสำเร็จนี้ แคมเปญ FinFit ยังได้รับการยอมรับในวงกว้าง คว้า 3 รางวัล ได้แก่
· รางวัลระดับ Silver Dragon สาขา Social Media จากผลลัพธ์ด้านการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าถึงคนวงกว้างอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกลยุทธ์การทำคอนเทนต์ที่หลากหลาย เหมาะกับพฤติกรรมผู้ใช้ที่แตกต่างกันในแต่ละแพลตฟอร์ม ทั้ง Youtube, Youtube Shorts และ TikTok รวมทั้ง คอนเทนต์ Always-on ที่มีผู้ชมกว่า 20 ล้านวิว และช่วยกระตุ้นให้ผู้ชมเปลี่ยนจาก “ดู” สู่ “ลงมือทำ” ได้อย่างต่อเนื่อง
· รางวัลระดับ Black Dragon สาขา Public Relations จากการประยุกต์ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทั้ง Digital Platform, Online Publisher ควบคู่กับ Traditional Media อย่างหนังสือพิมพ์ และนิตยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้าง Engagement พร้อมเสริมภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ และขยายการเข้าถึงองค์ความรู้ทางการเงินของคนไทยได้หลากหลายกลุ่ม
· รางวัลระดับ Black Dragon สาขา Influencer/Content Creation จากความร่วมมือกับ 6 กูรูการเงินชั้นนำของไทย พัฒนาหลักสูตรบริหารจัดการทางการเงิน ทั้งในรูปแบบคลิปวีดีโอสั้นและอินโฟกราฟฟิกที่เข้าใจง่าย รวมถึงการใช้ Content Creator ที่หลากหลายทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน และ Lifestyle