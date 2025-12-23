อดีตนักพัฒนา แฉครั้งหนึ่ง "GTA" เกือบได้ไปโตเกียว

หนึ่งในทีมงานชุดเก่าของ Rockstar North เปิดปากอธิบายถึงสาเหตุว่า ทำไมแฟรนไชส์เกมจี้รถโลกอิสระชื่อดังถึงไม่เคยออกไปสร้างวีรกรรมนอกแผ่นดินสหรัฐฯเลยแม้แต่หนเดียว
หากให้พูดถึงจุดเชื่อมโยงสำคัญของซีรีย์เกม Grand Theft Auto ในทุกๆภาคที่มีเหมือนกัน หนึ่งในนั้นคงหนีไม่พ้น สหรัฐอเมริกา ประเทศที่ถูกใช้เป็นฉากเซตติ้งหลักมาเนิ่นนานตั้งแต่สมัยปีค.ศ. 1997 เรื่อยมาจนถึงยุคปัจจุบัน แต่ใช่ว่าในหัวของนักพัฒนาพวกเขาจะไม่เคยคิดลองแหกขนบเล่นกับระบบดูสักตั้ง!
จากบทสัมภาษณ์ของคุณ "Obbe Vermeij"อดีตไดเร็กเตอร์ฝ่ายเทคนิคแห่ง Rockstar North ผู้เคยมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงานอย่าง GTA 3, Vice City, San Andreas และ GTA 4 ซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดอกพูดคุยเกี่ยวกับแผนลับที่ไม่เคยทำสำเร็จสักที กับการนำประสบการณ์เกม GTA กระจายไปสู่หัวเมืองใหญ่ๆรอบโลก โดยเฉพาะกรุงโตเกียวที่ใกล้เกือบจะสมหวังกลายเป็นจริงมากที่สุด
"เราเคยมีไอเดียวาดฝันเกี่ยวกับเกม GTA ในกรุงริโอเดจาเนโร, มอสโก, อิสตันบูล รวมไปถึงกรุงโตเกียวที่เกือบจะเกิดขึ้นจริง เพราะมีสตูดิโอในญี่ปุ่นที่พร้อมทำมัน เพียงแค่นำโค้ดของเราไปสร้างเป็นเกม GTA: Tokyo แต่ทว่าในท้ายที่สุดแล้วมันก็ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมา"
"ผู้คนมักชื่นชอบที่จะเก็บไอเดียบ้าคลั่งเหล่านี้เอาไว้ แต่เมื่อถึงคราวที่มีตัวเลขหลักพันล้านดอลลาร์เข้ามาเกี่ยวข้อง มันจึงง่ายที่เราจะหวาดหวั่นและกลับไปทำในสิ่งที่เราถนัดอีกครั้ง อีกทั้งอเมริกาก็เป็นแหล่งศูนย์รวมวัฒนธรรมตะวันตกที่ทุกคนทั่วโลกต่างรู้จัก แม้กระทั่งกลุ่มคนที่ไม่เคยมาเหยียบย่างพวกเขาเองต่างก็มีภาพร่างในหัวอยู่แล้ว"
"ผมคิดว่าต่อให้มีโอกาสครั้งหน้ามันก็คงไม่ใช่เมืองโบโกตา (เมืองหลวงของโคลอมเบีย) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเรื่องเงินจำนวนมากและมากขึ้นเข้ามาข้องเกี่ยวในขณะที่ตัวโปรเจกต์เกมเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมันคงฟังดูไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่นักหากจะทุ่มทุนมหาศาลสร้างเกมในฉากหลังสถานที่แปลกประหลาดอย่างเช่น GTA: Toronto น่ะหรอ? ผมว่ามันคงไม่เวิร์ค" Vermeij กล่าวทิ้งท้าย
