"ลิซ่า" ปรากฏตัวพร้อมเพลงฮิตในเกม Fortnite

ซุปตาร์ขวัญใจชาวไทย ถูกเทียบเชิญไปเป็นตัวละครไอคอนประจำตีมเทศกาลดนตรีล่าสุด ภายในเกมฟรีทูเพลย์ชื่อดังระดับโลก
ล่าสุด Epic Games ได้ออกมาประกาศเปิดตัวดาราไอคอนประจำ Season 12 อย่างเป็นทางการของเกม Fortnite และเธอคนนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลที่ไหนนอกเสียจาก "ลลิษา มโนบาล" (หรือที่พวกเรารู้จักในนาม "ลิซ่า แบล็กพิงก์") ศิลปินเคป๊อปสายเลือดสยามที่เป็นทั้งนักร้อง นักเต้น และนักแสดงผู้โด่งดังนั่นเอง
โดยตัวเธอจะมาพร้อมกับ Starlux Music Pass ที่มีกำหนดอัปเดตเข้าสู่เกมในวันที่ 29 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งผู้เล่นที่จ่ายเงินซื้อพาสดังกล่าวจะสามารถปลดล็อคชุดคอสตูม Melodie Mars Outfit พ่วงกีตาร์สีฟ้าได้ทันที ในขณะที่ของรางวัลชิ้นสุดท้ายในพาสจะเป็น Rockstar LISA Outfit สกินตัวละครลิซ่าในชุดร็อคสตาร์สีขาวพร้อมกับไมโครโฟน
ไม่เพียงแค่ชุดสกินตัวละครลิซ่าที่คุณสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้เท่านั้น ในช่วงเทศกาลดังกล่าวตรงหน้าร้าน Fortnite Shop ยังมีเพลงฮิตติดหูอย่าง FXCK UP THE WORLD (Vixi Solo Version), Rockstar และ New Woman ให้เราได้ซื้อหาด้วยเช่นกัน
"ฉันรักที่ได้เห็น Fortnite ถ่ายทอดอัลเตอร์อีโก้ของฉันออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบภายในเกม การที่ได้เป็นตัวหลักประจำ Starlux Music Pass นับเป็นโอกาสอันน่าตื่นเต้นสำหรับแฟนคลับที่จะได้ซึมซับเพลงโปรดและชุดแต่งกายจากอัลบั้มเปิดตัวของฉัน" ลิซ่า กล่าว
