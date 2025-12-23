"Soul Strike" พา QWER บุกโลกเกมยิงยาวถึงกุมภาพันธ์ปีหน้า!

QWER วงดนตรีเกิร์ลแบนด์สุดฮอตจากเกาหลี ประกาศคอลแลบกับเกม Soul Strike เกมแนว idle RPG สะสมฮีโร่จาก Com2uS ส่ง 4 สาวเข้ามาเป็นตัวละครในเกม พร้อมให้สะสมกันแล้ว
Soul Strike เป็นเกมแนว idle RPG / hack-and-slash จากค่าย Com2uS ซึ่งเปิดให้เล่นทั้งบน iOS และ
Android โดยเป็นเกมแนว RPG ที่ผู้เล่นสามารถสะสมฮีโร่ตัวละคร อัปเกรดสกิล และต่อสู้ในดันเจี้ยนแบบอัตโนมัติ (AFK) พร้อมระบบการปรับแต่งตัวละครตามสไตล์ผู้เล่น
สำหรับคอลแลบสุดพิเศษนี้ สมาชิกทั้ง 4 คนของ QWER ได้แก่ โชดัน, มาเจนต้า, ฮินะ และ ชียอน จะปรากฏตัวเป็น พรรคพวกเทพในเกม Soul Strike พร้อมสกิลพิเศษเฉพาะตัว รวมถึงการนำเพลงฮิตของวงอย่าง “Dear” มาใช้เป็นสกิลอัลติเมท มอบบัฟพลังให้ผู้เล่น
การรวมตัวระหว่าง QWER x Soul Strike ถือเป็นการเชื่อมโลกดนตรีและเกมเข้าด้วยกันอย่างลงตัว เพื่อให้แฟน ๆ ได้ร่วมสนุกอย่างเต็มที่ จึงได้ขยายเวลาคอลแลบต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า โดยวันสิ้นสุดที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
วงดนตรีเกิร์ลแบนด์สุดฮอตจากเกาหลี QWER สร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟน ๆ ทั่วโลกอีกครั้ง หลังคว้ารางวัลใหญ่ “Best Band” จากเวทีการประกาศรางวัลระดับโลก Asia Artist Awards 2025 (AAA 2025) ตอกย้ำความสำเร็จในฐานะวงดนตรีคุณภาพแห่งยุค นอกจากนี้ QWER ยังเดินหน้าสร้างกระแสอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิดทัวร์คอนเสิร์ตโลกครั้งแรก 2025 QWER 1st World Tour: ROCKATION เตรียมเดินสายมอบประสบการณ์ดนตรีสดให้แฟนเพลงอย่างใกล้ชิด โดยมีกำหนดทัวร์ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2026
"Soul Strike" เปืดให้ดาวน์โหลดแล้วทั้งบน iOS และ Android ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://event.com2us.com/ci/soulstrike/brand และ Facebook: Soul Strike
