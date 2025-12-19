Zenless Zone Zero แจกเอเจนท์แรงก์ S ต้อนรับเวอร์ชัน 2.5 อัปเดต 30 ธ.ค.นี้

HoYoverse เปิดตัว Zenless Zone Zero เวอร์ชัน 2.5 "ยามแสงริบหรี่ส่องรัตติกาล" พาผู้เล่นเข้าสู่จุดไคลแมกซ์ของซีซัน 2 พร้อมสองเอเจนม์ใหม่ ระบบต่อสู้แบบหลายผู้เล่น และแจกของรางวัลต้อนรับปีใหม่ เตรียมอัปเดตในวันที่ 30 ธันวาคมนี้
"Ye Shunguang" ศิษย์พี่จาก Yunkui Summit จะปรากฏตัวในฐานะ Void Hunter คนแรกผู้มีสองร่างในคนเดียวกัน โดย Ye Shunguang จะมาพร้อมกับธาตุพิเศษ "คมศัสตรา" เมื่อเข้าสู่สถานะ "Enlightened Mind" และเปิดใช้งาน Ether Veil เฉพาะตัว เธอจะสร้างความเสียหายคมศัสตราได้ในปริมาณมาก และทำให้ศัตรูติดเอฟเฟกต์ Vulnerability โดยผู้ที่จะมาร่วมทางไปพร้อมกับ Ye Shunguang ก็คือ Bangboo "Sprout" ที่สามารถยิงดาบบินโจมตีใส่ศัตรูได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีตำนานไร้พ่ายแห่งหน่วยงานกำกับดูแล Krampus อย่าง "Zhao" Agent แรงก์ S ธาตุน้ำแข็ง สายป้องกัน แม้จะมีรูปลักษณ์ที่ดูน่ารัก แต่ Zhao สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วในสนามรบ และกวัดแกว่งอาวุธขนาดยักษ์บดขยี้ศัตรู เมื่อสะสม "Frostbite Point" Zhao จะเปิดใช้งาน "Ether Veil: Wellspring" และมอบเอฟเฟกต์บัฟอันทรงพลังให้กับทั้งทีม
เมื่อมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งมาเข้าร่วม ศึกชี้ชะตาแห่งคาบสมุทร Waifei ก็ใกล้จะเปิดฉากเต็มที ดาบชิงหมิงในตำนานเริ่มเกิดการสั่นพ้องกับพลังดั้งเดิมของผู้นำ พลังที่ทรงพลังเช่นนี้ เคยช่วยเหลือเหล่า Proxy ให้ผ่านพ้นวิกฤตในการต่อสู้ที่ผ่านมา แต่ตอนนี้กลับแอบแฝงภัยร้ายที่พร้อมจะแว้งกัดได้ทุกเมื่อ ในขณะเดียวกัน ดอกไม้สีขาวลึกลับที่เคยมีอยู่แค่ใน Hollow กลับเริ่มแพร่กระจายและแบ่งบานไปทั่ว Failume Heights ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการขยายตัวอันน่าหวาดหวั่นของ Lemnian Hollow เหล่า Proxy จะต้องมุ่งหน้าเข้าไปในซากเหมือง Lumite Ore ใช้เคล็ดวิชาแห่งการรับรู้ใหม่ และร่วมมือกับ Agent เพื่อเปิดโปงความจริงที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกของ Hollow แห่งนี้
การผจญภัยครั้งนี้จะดำเนินต่อในบทส่งท้าย "บันทึกการตามหาดาบ" โดย Proxy จะต้องช่วย Ye Shunguang หาวิธีแก้ไขผลกระทบย้อนกลับจากดาบชิงหมิง ใช้ Bladeflash Mirage ซึ่งเป็นทักษะเคลื่อนที่ของ Ye Shunguang ในการสำรวจแดนลับ ซึ่ง Proxy ทุกคนจะได้รับรางวัลกิจกรรมต่างๆ รวมถึง W-Engine ใหม่อีกด้วย นอกจากนี้ การต่อสู้แบบผู้เล่นหลายคนจะเปิดตัวในกิจกรรมจำกัดเวลา "สำรวจร่วมกัน: เขาวงกตของเทพเจ้า" โดยผู้เล่นจะรวมทีม 3 คนไปเผชิญความท้าทายที่รวดเร็ว และต้องอาศัยความร่วมมือ ซึ่งจะเป็นการทดสอบทีมเวิร์กและการวางกลยุทธ์อย่างแท้จริง นอกเหนือจากการต่อสู้แล้ว ฟังก์ชันใหม่อย่างสถานี Proxy ก็จะเปิดให้ใช้งานด้วยเช่นกัน โดย Proxy ทุกคนสามารถเข้าร่วมหรือสร้างสถานี พูดคุยแบ่งปัน โพสต์หรือรับคำขอ เพื่อทำให้ชีวิตใน New Eridu มีสีสันและน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น
ในเวอร์ชัน 2.5 จะมีการยกระดับประสบการณ์การต่อสู้ และการพัฒนาตัวละครให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดย Soldier 11, Grace, Soldier 0 - Anby, Ellen และ Burnice จะได้รับการอัปเดตแมคคานิกและการเสริมพลัง ส่วน Agent อื่นๆ ใน Stable Channel ก็จะได้รับการเสริมพลังในอนาคตเช่นกัน ในขณะเดียวกัน Shiyu Defense และศึกวิกฤติจะได้รับการอัปเดตและปรับปรุงเพิ่มเติม และฟังก์ชันกวาดล้างที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในห้องจำลองการต่อสู้ ก็จะอนุญาตให้ผู้เล่นใช้แบตเตอรี่อีเทอร์รับวัสดุเลื่อนขั้น ดิสก์ไดรฟ์ และ W-Engine ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การพัฒนา Agent ประจำวันของเหล่า Proxy สะดวกสบายยิ่งขึ้นกว่าเดิม
เพื่อเป็นการต้อนรับ Proxy ทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่สู่ New Eridu ผู้เล่นทุกคนสามารถสัมผัสเนื้อเรื่องในเวอร์ชัน 2.5 ผ่านฟังก์ชันรับชมล่วงหน้าได้ทันที และสามารถขยายทีมของตนเองผ่านตู้จำกัดเวลาต่างๆ โดยตู้ของ Ye Shunguang และ Zhao จะเปิดให้สุ่มได้ตลอดทั้งเวอร์ชัน และในช่วงครึ่งหลังของเวอร์ชัน จะมีตู้รีรันพิเศษ ซึ่งผู้เล่นสามารถเลือก Agent ได้หนึ่งคนระหว่าง Alice, Soldier 0 - Anby และ Astra Yao โดย Agent แรงก์ S คนแรกที่ได้รับ จะเป็น Agent ที่เลือกไว้เท่านั้น และอาวุธประจำตัวของพวกเธอ ก็จะถูกรีรันภายใต้กติกาเดียวกันเช่นกัน
Zenless Zone Zero เวอร์ชัน 2.5 "ยามแสงริบหรี่ส่องรัตติกาล" จะเปิดให้เล่นบน PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming, PC, iOS และ Android ในวันที่ 30 ธันวาคมนี้ กิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับเวอร์ชันนี้เปิดให้เข้าร่วมแล้ว สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://hoyo.link/ZKKBvj57U สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ทางการ https://zenless.hoyoverse.com/ หรือติดตามบัญชี X: @ZZZ_TH
