"Genshin Impact" เปิดตัวโหมดแซนด์บ็อกซ์สร้างเกม อัปเดต 22 ต.ค.นี้

HoYoverse เปิดตัว Genshin Impact เวอร์ชันจันทราที่ 2 "บทเพลงของดวงจันทร์สุญตา: บรรเลงซ้ำ" พบกับแดนอัศจรรย์พันดาราที่ผู้เล่นสามรถสร้างสรรค์เกมในแบบของตัวเอง มาพร้อมเนื้อเรื่องบทใหม่ของ Nod-Krai และการมาของตัวละครใหม่ Nefer เตรียมอัปเดตในวันที่ 22 ตุลาคมนี้
แดนอัศจรรย์พันดาราซึ่งเป็นระบบ UGC (User-Generated Content) ถาวรโหมดใหม่ พร้อมให้ผู้เล่นได้เข้าไปสำรวจแล้ว โดยมีด่านหลายร้อยด่านพร้อมเกมเพลย์ที่หลากหลายรออยู่ตั้งแต่วันแรกที่เปิดตัว ผู้เล่นที่สำเร็จเควสต์เทพเจ้าอารัมภบท - ฉากที่ 1 "คนแปลกหน้าผู้มากับสายลม" ซึ่งเป็นเนื้อเรื่องช่วงต้นเกมใน Mondstadt แล้ว จะสามารถดำดิ่งสู่โลกมหัศจรรย์แห่งนี้ และดื่มด่ำไปกับประสบการณ์การเล่นที่หลากหลายได้ ไม่ว่าจะเป็นเกมจำลองธุรกิจ, เกมปาร์ตี้, เกมการแข่งขัน, เกมผจญภัยผ่านด่าน และอื่น ๆ อีกมากมาย ผู้เล่นจะได้พบปะเพื่อนใหม่ หรือกลับไปเชื่อมสัมพันธ์กับผู้เล่นคนอื่น ๆ เพื่อสนุกไปกับความตื่นเต้นของการทำงานเป็นทีมและการแข่งขัน หรือจะเลือกเล่นคนเดียวและเพลิดเพลินไปกับความพึงพอใจในการไขปริศนาที่ซับซ้อนก็ได้ นอกจากนี้ หลายด่านยังมีระบบความสำเร็จ, ระบบจัดอันดับ และกระดานจัดอันดับ ซึ่งจะช่วยจุดประกายความมุ่งมั่นของผู้เล่นในการฝึกฝนฝีมือและไล่ล่าความสำเร็จครั้งใหม่ด้วย
หุ่นแดนอัศจรรย์ซึ่งเป็นอวตารของผู้เล่น สามารถปรับแต่งได้ตามความชอบส่วนบุคคล เปิดโอกาสให้พวกเขาได้อวดสไตล์ที่ไม่เหมือนใครทั้งในแดนอัศจรรย์และ Teyvat ผู้เล่นสามารถปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกได้อย่างอิสระ ตั้งแต่ทรงผม, ใบหน้า, เครื่องประดับ ไปจนถึงเสื้อผ้า โดยชิ้นส่วนเสื้อผ้าสามารถนำมาจับคู่ผสมผสานกัน เพื่อสร้างลุคที่เป็นเอกลักษณ์ หรือผู้เล่นจะเลือกใช้ชุดเซ็ตที่ตั้งค่าล่วงหน้าในคลิกเดียวก็ได้ นอกจากนี้ ยังมีรางวัลอีกมากมายรอผู้เล่นอยู่ในแดนอัศจรรย์พันดาราผ่านทางเควสต์และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น คูปองทดลองใช้คอสตูม, ชุดเซ็ตคอสตูม และอื่น ๆ
ทุกคนสามารถสวมบทบาทเป็นนักรังสรรค์ผ่านแซนด์บ็อกซ์พันดารา และปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของตนเองได้อย่างเต็มที่ เครื่องมือแก้ไขนี้จะช่วยให้ผู้เล่นสามารถออกแบบด่านและสร้างประสบการณ์การเล่นในแบบของตัวเอง โดยการใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันเกมเพลย์และทรัพยากรต่าง ๆ ที่ Genshin Impact ได้สั่งสมไว้ ซึ่งในการสร้างด่านของตนเองนั้น เหล่านักรังสรรค์จะเริ่มต้นด้วยการแก้ไของค์ประกอบและโมดูลต่าง ๆ เช่น ภูมิประเทศ, ส่วนประกอบไอเทม หรือแม้กระทั่งสกิลของตัวละคร จากนั้นค่อยเชื่อมโยงองค์ประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกันตามลำดับตรรกะ พร้อมทั้งกำหนดค่าประเภทด่านและโหมดเกมต่าง ๆ ได้อย่างยืดหยุ่น นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือและบริการสนับสนุนที่ครอบคลุม ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการสร้างสรรค์ราบรื่นและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น โดยจะประกอบไปด้วยบทเรียนจากทางการ, ฟอรั่มเฉพาะทาง, โอกาสในการโปรโมตด่านที่โดดเด่น และแผนสร้างแรงจูงใจเพื่อรับรายได้เพิ่มเติม
นอกเหนือจากระบบ UGC แล้ว อัปเดตใหม่นี้ยังมาพร้อมกับเควสต์เทพเจ้าที่พลาดไม่ได้ กับการกลับมาของเหล่าสหายเก่าที่คุ้นเคย เรื่องราวจะต่อเนื่องจากเควสต์เทพเจ้าก่อนหน้า ที่ผู้เล่นยังคงต้องเผชิญกับภัยคุกคามจาก "ผู้ล่าจันทรา" Rerir ต่อไป แต่ทว่า แกรนด์มาสเตอร์ Varka ผู้แน่วแน่ จะปรากฏตัวเพื่อยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในที่สุด ในขณะเดียวกัน พันธมิตรที่ไม่คาดคิดอย่าง "The Knave" และ "Marionette" จากเหล่าผู้บริหารของ Fatui ก็จะเข้าร่วมการต่อสู้ด้วยเช่นกัน ภายใต้การชี้นำของ Damselette Nefer จากเคหาสน์แห่งความลับจะมอบข้อมูลข่าวกรองเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Rerir ซึ่งอาจเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดโปงความยึดติดอันแรงกล้าของเขา และสร้างความได้เปรียบใหม่ ๆ ในการเผชิญหน้า และเพื่อเป็นรางวัลสำหรับความพยายามของผู้เล่นในการต่อสู้กับ Rerir ในครั้งนี้ ผู้เล่นที่สำเร็จเควสต์เทพเจ้าในเวอร์ชันจันทราที่ 2 จะได้รับ 560 Primogem เพิ่มเติม
Nefer จะปรากฏตัวในฐานะตัวละครเล่นได้ ธาตุไม้ห้าดาวที่ใช้สื่อเวทเป็นอาวุธ พร้อมเสนอแนวทางใหม่ในการสร้างความเสียหายงอกเงยจันทรา เธอสามารถควบคุมหยาดพฤกษาเพื่อปลดปล่อยความเสียหายงอกเงยจันทราอันรุนแรงได้ เมื่อกดใช้สกิลธาตุ เธอจะดูดซับหยาดพฤกษา ซึ่งจะเปลี่ยนการชาร์จโจมตีปกติของเธอให้กลายเป็นการชาร์จโจมตีพิเศษที่ไม่ต้องใช้พลังกาย และสร้างความเสียหายงอกเงยจันทรา นอกจากนี้ เมื่อทีมอยู่ในสถานะจรัสแสง Nefer จะสามารถเปลี่ยน Dendro Core ที่อยู่ในสนามให้กลายเป็น Seeds of Deceit ได้ ซึ่งสามารถนำมาใช้เสริมความเสียหายให้กับการชาร์จโจมตีพิเศษของเธอได้อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ในฐานะเจ้าของเคหาสน์แห่งความลับ เธอยังมีความสามารถติดตัวที่โดดเด่น คือเธอมองออกได้ทันทีว่าใครกำลังซ่อนความลับอะไรไว้ แม้คนคนนั้นจะดูธรรมดาแค่ไหนก็ตาม ซึ่งผู้เล่นสามารถนำข่าวกรองที่เธอสืบเสาะมาได้ทั้งหมด ไปแลกเปลี่ยนกับกิลด์นักผจญภัยเพื่อปลดล็อกเควสต์รองที่มีเนื้อหาสนุก ๆ ได้
สำหรับกิจกรรมอธิษฐานในเวอร์ชันจันทราที่ 2 Nefer และการรีรันของ Furina จะเข้าร่วมในช่วงครึ่งแรก ตามด้วยการรีรันของ Arlecchino และ Zhongli ในช่วงครึ่งหลัง
การผจญภัยยังคงดำเนินต่อไปในเควสต์และกิจกรรมอื่น ๆ ที่มาพร้อมของรางวัลมากมาย ผู้เล่นสามารถเลือกที่จะช่วยเหลือ Damselette ทำคำขอต่าง ๆ เพื่อรับรางวัลอย่างสถานะจรัสแสงสำหรับทีม และนามบัตรสุดพิเศษ หรือจะเลือกไปไขความลับใหม่ ๆ ใน Sumeru กับกิจกรรมใหม่ประจำฤดูกาล เพื่อรับ Primogem และโอกาสในการเชิญ Collei เข้าร่วมทีมฟรี
Genshin Impact เวอร์ชันจันทราที่ 2 จะอัปเดตในวันที่ 22 ตุลาคมนี้ ตัวเกมเปิดให้ดาวน์โหลดแล้วบนแพลตฟอร์ม PlayStation, Xbox, PC และอุปกรณ์พกพาทั้ง iOS และ Android ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการ genshin.hoyoverse.com หรือกดติดตาม @GenshinImpact ผ่านทาง X, Instagram และ Facebook
