"Genshin Impact" เวอร์ชันจันทราที่ 1 มุ่งสู่ Nod-Krai อัปเดต 10 ก.ย.นี้

HoYoverse เปิดตัว Genshin Impact เวอร์ชันจันทราที่ 1 "บทเพลงของดวงจันทร์สุญตา - ปฐมบท" เปิดฉากการผจญภัยใต้แสงจันทร์ใน Nod-Krai พร้อมเผยความขัดแย้งที่กำลังคุกรุ่นขึ้นระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ทั่วทั้ง Teyvat เตรียมอัปเดตในวันที่ 10 กันยายนนี้
หลังจากที่อำลาดินแดน Natlan แล้ว ตอนนี้ผู้เล่นจะสามารถเดินทางขึ้นไปทางเหนือ เพื่อสำรวจพื้นที่เกาะทั้งสามแห่งของ Nod-Krai และพบปะกับผู้คนของดินแดนแห่งนี้ได้ ในเควสต์เทพเจ้าใหม่ล่าสุด ผู้เล่นจะได้เข้าร่วมกับ Lauma แห่งกลุ่มลูกหลานจันทราน้ำค้างแข็ง เพื่อต่อกรกับ Fatui และร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้เฝ้าประภาคาร Flins เพื่อต่อต้านการล่าอันบ้าคลั่ง พร้อมทั้งพบเจอกับผู้คนหน้าใหม่ในเมือง Nasha ขณะเดียวกัน แผนการของเหล่า Fatui ที่จะยึดครองพลังแห่งดวงจันทร์ก็ค่อย ๆ เริ่มปรากฏขึ้น พร้อมกับการปรากฏตัวครั้งแรกของผู้บริหารของ Fatui นามว่า Sandrone ในฉายา "Marionette" ขณะที่ Columbina ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่รู้จักในฐานะผู้บริหารของ Fatui ฉายา "Damselette" ปัจจุบันได้มาซ่อนตัวอยู่ใน Nod-Krai ซึ่งเป็นดินแดนบ้านเกิดของเธอ และได้รับการเคารพบูชาจากคนในท้องถิ่นในฐานะ "เทพธิดาแห่งจันทรา" เมื่อได้พบเจอกับเธอ จะสามารถรับพรที่ทรงพลังให้กับการเดินทางของผู้เล่นได้ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถเริ่มต้นการผจญภัยใน Nod-Krai ได้อย่างรวดเร็ว ผู้เล่นสามารถเดินทางเข้าสู่พื้นที่แห่งใหม่ได้โดยตรงหลังจากสำเร็จเนื้อเรื่องหลักของ Mondstadt และมีแรงก์ผจญภัยถึง Lv.28 หรือเลือกที่จะดำดิ่งสู่เควสต์เทพเจ้าใหม่ได้ทันทีหลังจากจบเนื้อเรื่องหลักของ Liyue แล้ว
ใน Nod-Krai มีพลังธาตุโบราณที่เรียกว่า "แรงจันทราผัน" แผ่ซ่านอยู่ทั่วบริเวณ ซึ่งเป็นพลังที่หล่อหลอมทั้งสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อม ผู้เล่นสามารถนำพลังงานนี้ที่สะสมอยู่ในพืชพรรณ, จักรกล และแม้กระทั่งในภูมิประเทศ มาใช้เพื่อเอาชนะความท้าทายในการสำรวจ หรือแปลงร่างเป็นสิ่งมีชีวิตธาตุรูปแบบพิเศษที่เรียกว่า "ภูตจันทรา" เพื่อร่อนไปตามกลุ่มก๊าซขนาดเล็กและเส้นทางภูตจันทราได้อย่างรวดเร็ว ในการต่อสู้ แรงจันทราผันจะแสดงผลทั้งในตัวศัตรูและพวกพ้อง ซึ่งทำให้ผู้เล่นจำเป็นต้องวางกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อเอาชนะศัตรูเหล่านี้ และมอบความสามารถพิเศษในการทำให้เกิดปฏิกิริยาประกายจันทร์ให้กับตัวละครบางส่วนด้วย
ในเวอร์ชันจันทราที่ 1 จะมีตัวละครใหม่ 3 คนจาก Nod-Krai เข้าร่วมทีมในฐานะตัวละครที่สามารถเล่นได้ Lauma เป็นผู้ใช้สื่อเวทห้าดาวธาตุไม้ โดยทูตจันทราขับขานท่านนี้จะมาพร้อมกับปฏิกิริยาใหม่ "งอกเงยจันทรา" เธอสามารถใช้หยาดพฤกษาซึ่งเป็นทรัพยากรพิเศษที่เกิดจากปฏิกิริยางอกเงยจันทรา เพื่อเพิ่มความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยางอกเงยให้กับทีมได้ ด้วยความผูกพันเป็นพิเศษกับสัตว์ต่าง ๆ เธอยังสามารถวิ่งพุ่งไปข้างหน้าในร่างกึ่งคนกึ่งกวางได้อีกด้วย
Flins เป็นผู้ใช้หอกห้าดาวธาตุไฟฟ้าที่สามารถปล่อยการโจมตีแบบชาร์จจันทราได้ ทั้งในรูปแบบการโจมตีครั้งเดียวอันรุนแรงหรือพายุหอกที่โจมตีอย่างต่อเนื่อง ในฐานะทหารประภาคารผู้ช่ำชอง Flins สามารถได้ยินเสียงกระซิบอันเลือนรางของการล่าอันบ้าคลั่งในระหว่างการสำรวจได้
ในขณะเดียวกัน Aino ผู้ใช้ดาบใหญ่สี่ดาวธาตุน้ำ และเป็นผู้สร้าง Ineffa ก็ได้นำทั้งความเฉลียวฉลาดด้านจักรกล และความอบอุ่นของครอบครัวมาสู่การผจญภัย เวิร์กชอปจักรกลและสิ่งประดิษฐ์ของเธอ ซึ่งรวมถึงเครื่องจักรต่อสู้รูปเป็ดและบอสตัวใหม่อย่าง "เป็ดโจมตีหมัดหนัก" ก็จะช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นให้กับการเดินทางด้วยเช่นกัน โดยผู้เล่นสามารถเชิญ Aino เข้าร่วมทีมได้ฟรี เมื่อสำเร็จเควสต์เทพเจ้าใหม่ของ Nod-Krai
ฟีเจอร์เนื้อหาใหม่ล่าสุด "จุดรวมพล" จะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้เข้าไปสัมผัสชีวิตประจำวันของเพื่อนพ้อง: ร่วมฟัง Lauma เล่าขานตำนานของลูกหลานจันทราน้ำค้างแข็ง, ท่องไปในเวิร์กชอป Krumkake กรุ๊งกริ๊งอันคึกคักกับ Aino และ Ineffa พร้อมทั้งค้นพบเรื่องราวที่เหล่าผู้เฝ้าประภาคารเก็บงำมาอย่างยาวนานที่บ้านของ Flins สำหรับเวอร์ชันจันทราที่ 1 ในช่วงแรกของกิจกรรมอธิษฐานจะประกอบด้วย Lauma และการรีรันของ Nahida พร้อมกับการอธิษฐานรวมปรารถนาในธีม Sumeru ส่วนในช่วงครึ่งหลังจะเป็น Flins และ Aino พร้อมกับการรีรันของ Yelan
การปรับปรุงและของรางวัลใหม่ ๆ จะช่วยมอบความสะดวกสบายและทรัพยากรที่มากขึ้นให้กับการผจญภัย ช่องทางในการได้รับ EXP ผจญภัยที่หลากหลายขึ้น จะช่วยให้สามารถเพิ่มเลเวลได้รวดเร็วยิ่งกว่าเดิม วัสดุที่เก็บได้จะถูกเพิ่มเข้าไปใน Battle Pass ฟีเจอร์ใหม่อย่างการแสดงโบนัสค่าสถานะที่ถูกล็อกไว้ของอาร์ติแฟกต์ล่วงหน้า และการเพิ่มจำนวนทีมตั้งค่าล่วงหน้าในหน้าจัดทีม จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้มากยิ่งขึ้น ที่สำคัญคือ ไอเทมใหม่อย่างดวงดาวแห่งชีวิตไร้เจ้าของ ที่จะช่วยให้ตัวละครสามารถเลื่อนขั้นขีดจำกัดของเลเวลในปัจจุบันให้ไปถึงเลเวล 100 ได้ ซึ่งไอเทมนี้จะได้รับเมื่อผู้เล่นได้รับกลุ่มดาวของตัวละคร 5 ดาวซ้ำหลังจากมีกลุ่มดาวเต็มแล้ว
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเวอร์ชันใหม่และครบรอบ 5 ปีของ Genshin Impact การอัปเดตครั้งนี้จะมาพร้อมกับโบนัสมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การเลือกรับตัวละคร 5 ดาวจากอธิษฐานถาวรฟรี 1 ตัว, รับ Intertwined Fate ×10 จากกิจกรรมล็อกอินรายวัน, Primogem ×1,600 และไอเทมขนาดเล็กธีม Nod-Krai 2 ชิ้นผ่านทางจดหมายในเกม และอื่น ๆ อีกมากมาย
Genshin Impact เวอร์ชันจันทราที่ 1 จะเปิดฉากการเดินทางใต้แสงจันทร์ใน Nod-Krai วันที่ 10 กันยายนนี้ ดาวน์โหลดเกมได้แล้วบน PlayStation 5, Xbox, PC และบนมือถือทั้ง iOS และ Android ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการ genshin.hoyoverse.com หรือกดติดตาม @GenshinImpact ผ่านทาง X, Instagram และ Facebook
