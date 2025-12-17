"Rainbow Six Mobile" เตรียมเปิดตัวทั่วโลก 23 กุมภาพันธ์ 2026

วันนี้ Ubisoft ประกาศว่า "Rainbow Six Mobile" เกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่งเชิงกลยุทธ์แบบเล่นฟรีจากแฟรนไชส์ Rainbow Six ชื่อดัง จะเปิดตัวทั่วโลกในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2026 บนอุปกรณ์ iOS และ Android
เกม Rainbow Six Mobile พัฒนาโดย Ubisoft Montreal มอบประสบการณ์การเล่นเกม Tom Clancy’s Rainbow Six อย่างแท้จริง ที่ซึ่งการเล่นเกมเชิงกลยุทธ์ผสานกับการยิงปืนมุมมองบุคคลที่หนึ่งที่รวดเร็วฉับไว ผู้เล่นจะได้ต่อสู้กันในแมตช์ Player-vs-Player (PvP) 5 ต่อ 5 ในโหมดเกมหลัก: บุกโจมตี vs. ป้องกัน โดยฝ่ายบุก จะใช้โดรนสอดแนมเพื่อรวบรวมข้อมูลและวางแผนบุกทะลวงผ่านกำแพง พื้น และเพดานที่ทำลายได้ ในขณะที่ฝ่ายป้องกันจะปิดกั้นทางเข้าและใช้กล้องสอดแนมหรือกับดักเพื่อรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ของตน ด้วยการผสมผสานกลยุทธ์กับการทำงานเป็นทีม ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับความตื่นเต้นของการต่อสู้ระยะประชิดที่ดุเดือด ขณะที่สลับกันระหว่างการบุกและการป้องกันเพื่อคว้าชัยชนะ
Rainbow Six Mobile ได้รับการพัฒนาขึ้นสำหรับอุปกรณ์มือถือโดยเฉพาะ พร้อมฟีเจอร์ใหม่เพิ่มเติมที่ไม่เหมือนใครในเวอร์ชันมือถือ และฟีเจอร์ที่มีอยู่แล้วจาก Rainbow Six Siege ได้แก่:
• โหมดเกม: Bomb, Bomb Rush, Team Deathmatch
• เข้าถึงตัวละครเจ้าหน้าที่ได้มากกว่า 20 คน รวมถึง Ash, Mute, Dokkaebi และอีกมากมาย
• แผนที่อันเป็นเอกลักษณ์ เช่น Bank, Border, Clubhouse, Oregon, Villa รวมถึง Restaurant และ Summit - แผนที่ใหม่เฉพาะในเวอร์ชันมือถือ
• บทแนะนำการเล่นเบื้องต้น ซึ่งเน้นพื้นฐานสำคัญของ Rainbow Six
• การแข่งขันแบบส่วนตัว (Private matches) การแข่งขันจัดอันดับ และการเล่นแบบควิกเพลย์
• พร้อมคอนเทนต์ใหม่ ๆ ที่จะเพิ่มเข้ามาในแต่ละฤดูกาล
Rainbow Six Mobile จะเปิดตัวทั่วโลกในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2026 บนอุปกรณ์ iOS และ Android ติดตามข้อมูลเพิ่มได้ที่ rainbowsixmobile.com
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*