10 ปี "Rainbow Six Siege" เผยวิสัยทัศน์ Siege X จาก Creative Director

ทีมงานผู้จัดการเกม มีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณ Alexander Karpazis ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของ Rainbow Six Siege X ถึงแนวทางการพัฒนาของเกม การแข่งขันอีสปอร์ต และความเป็นไปได้ใหม่ ๆ อาจเกิดขึ้นในอนาคต
1. โหมดใหม่อย่าง Dual Front (6v6) ได้รับการออกแบบมาให้เข้าถึงง่ายและสนุกสำหรับผู้เล่นใหม่ อย่างไรก็ตาม ผู้เล่นบางคนวิจารณ์ว่าโหมดนี้ทำให้เกมสูญเสียเอกลักษณ์ดั้งเดิมไป คุณมีแผนที่จะพัฒนาโหมดนี้ต่อไปอย่างไร
คุณ Alex: เรายังมองเห็นโอกาสมากมายจากโหมด Dual Front และเราพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เล่นทุกคน ตอนนี้เรายังไม่สามารถบอกอะไรได้ แต่ในช่วงต้นของ Year 11 เราจะทำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโหมด Dual Front เพื่อสำรวจโอกาสที่มีเพียงโหมดนี้เท่านั้นที่สามารถทำได้ ขณะเดียวกันก็ยังคงรักษา DNA ของ Siege เอาไว้ด้วยการทำลายล้าง การเล่นแบบเน้นกลยุทธ์และตัว Operator ที่จะนำไปสู่รูปแบบการเล่นที่น่าสนใจและการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
2. มีแผนจะเพิ่มโหมดใหม่หรือการครอสโอเวอร์กับแฟรนไชส์อื่นหรือไม่?
คุณ Alex: เรายังมีแผนที่จะเพิ่มโหมดเกมใหม่เข้ามาอีก โดยเราจะใช้โอกาสจากอีเวนต์ใหม่ ๆ หรือโหมดเกมอาร์เคดใหม่ ๆ เพื่อการทดสอบบางอย่าง ซึ่งอาจขยายไปสู่โหมดเกมที่ใหญ่ขึ้นในอนาคต ส่วนเรื่องความร่วมมือ เรามีแผนงานมากมายรออยู่ในอนาคตซึ่งน่าตื่นเต้นมาก ๆ แต่เรายังไม่สามารถประกาศอะไรได้ในตอนนี้
3. ใน Year 5 Season 4 ได้เพิ่ม Aruni ซึ่งเป็น Operators ชาวไทยคนแรก มีโอกาสในอนาคตที่จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับประเทศไทยอีกหรือไม่ เช่น โอเปอเรเตอร์ใหม่ หรือแผนที่ใหม่
คุณ Alex: เรามีเป้าหมายที่จะเพิ่ม Operator ให้ถึง 100 คน ซึ่งนั่นหมายถึงโอกาสใหม่ ๆ เสมอ เราเคยกลับไปเยี่ยมประเทศต่าง ๆ เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ดังนั้น ผมคิดว่ายังมีโอกาสเสมอที่จะได้กลับไปเยี่ยมประเทศไทยอีกครั้ง แม้ว่าจะเป็นสถานที่เดียวกันก็ตาม เราอยากจะไปเยี่ยมชมสถานที่ใหม่ ๆ มากขึ้นในอนาคต ดังนั้นเราจะเดินทางไปทั่วโลกเพื่อมองหาไอเดียและแรงบันดาลใจใหม่ ๆ เสมอ
4. ด้วยจำนวน Operator ในเกมที่มีมากกว่า 70 คน อะไรคือความท้าทายในการสร้าง Operator ใหม่ ๆ ที่มีเอกลักษณ์ และคุณรักษาสมดุลให้กับตัวละครเหล่านี้ได้อย่างไร
คุณ Alex: เมื่อเราตัดสินใจเพิ่ม Operator ใหม่ และเราจำเป็นต้องหาจุดสมดุล สิ่งที่เราทำคือการใช้เวลากับ Operator ใหม่ให้มากขึ้น พร้อมกับปรับปรุง Operator เก่า ๆ เพื่อให้แน่ใจว่า Operator ทุกตัวจะยังคงได้รับความรัก แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เป็นที่นิยม แต่เรารู้ว่าพวกเขายังสามารถมีส่วนร่วมในเกมได้ เราจะพิจารณารูปแบบการเล่นของพวกเขา และทำให้มันสมดุลและสนุกสำหรับผู้เล่นใหม่ และนั่นทำให้เรามีเวลามากขึ้นสำหรับ Operator ใหม่ เพื่อให้เรามั่นใจว่าพวกเขาจะยังสามารถนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ ให้กับเกมได้ และไม่ใช่เป็นแค่ตัวละครอีกตัวหนึ่งที่แตกต่างจากตัวละครอื่น ๆ ผมคิดว่า Denari ก็เป็นตัวอย่างที่ดี เขาเป็นตัวละครล่าสุดในซีซัน 3 ที่มีความคิดสร้างสรรค์มาก ๆ ซึ่งเราไม่เคยเห็นมาก่อนใน Siege
5. คุณวางแผนอย่างไรในการขยายหรือปรับปรุงโหมด Siege Cup และการแข่งขันของ Siege X เพื่อรักษาความนิยมในวงการอีสปอร์ต?
คุณ Alex: สำหรับ Siege Cup เป้าหมายของเราคือการทำให้เกิดการแข่งขันขึ้นทุกสุดสัปดาห์ เพื่อให้ผู้เล่นมีโอกาสได้เล่นเกมที่เข้มข้นที่สุดอยู่เสมอ และจะมีการอัปเดตตารางการแข่งขันที่สม่ำเสมอ เพื่อให้พวกเขาสามารถรวมกลุ่มเพื่อน ๆ และเล่นเกมที่ใกล้เคียงกับการแข่งขันอีสปอร์ตมากที่สุดได้ และเมื่อถึงเวลาที่ต้องนำอีสปอร์ตเข้าสู่เกมมากขึ้น เราจะมีการอัปเดตเป็นประจำ ในแท็บอีสปอร์ตในปีหน้า รวมถึงการอัปเดตสำคัญในซีซันที่ 4 ด้วย เพื่อให้ผู้เล่นได้มีส่วนร่วมกับวงการอีสปอร์ตมากยิ่งขึ้น และติดตามการแข่งขันแบบใกล้ชิด
6. สำหรับผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มเล่น Siege X คุณมีคำแนะนำอะไรสำหรับการเรียนรู้เกมที่ซับซ้อนและมีกำแพงที่สูงชันเช่นนี้บ้าง?
คุณ Alex: ผมอยากแนะนำว่าอย่าหงุดหงิดเร็วเกินไปครับ Siege เป็นเกมต้องใช้ความอดทนในการเรียนรู้และเข้าใจว่าต้องใช้เวลาในการเล่นให้เชี่ยวชาญและเข้าใจความซับซ้อนต่าง ๆ ของเกม ถ้าคุณสามารถเล่นกับเพื่อนได้ก็จะทำให้เรียนรู้ง่ายขึ้น คุณสามารถติดต่อเพื่อนผ่าน Discord หรือคอมมูนิตี้อื่น ๆ ได้ แค่มีใครสักคนที่พอจะมีประสบการณ์แบบเดียวกัน อาจจะช่วยสอนอะไรคุณได้ นั่นเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นเรียนรู้ Siege คือการอดทนและมีเพื่อนคอยช่วยเหลือ
7. หมายความว่าคอมมูนิตี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ สำหรับเกมนี้ใช่มั้ย?
คุณ Alex: Siege เป็นเกมที่ต้องเล่นเป็นทีม ดังนั้นมันจึงขึ้นอยู่กับคอมมูนิตี้จริง ๆ และในอนาคต เราต้องการพัฒนาเครื่องมือทางสังคมให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้เล่นสามารถค้นหาผู้เล่นคนอื่น ๆ ที่เล่นพร้อมกันหรือมีทักษะระดับเดียวกัน แต่มันจะง่ายกว่าถ้าคุณสามารถสร้างคอมมูนิตี้ของคุณเองได้ และเราก็สนับสนุนแบบนั้นด้วย
8. หากมีผู้เล่นที่อยากจะส่งข้อความถึงทีมงานเกี่ยวกับแก้ไขข้อบกพร่องของเกม หรือการปรับสมดุล พวกเขาสามารถทำผ่านช่องทางใดได้บ้าง?
คุณ Alex: เรารับฟังความคิดเห็นจากคอมมูนิตี้อย่างต่อเนื่องผ่านหลากหลายแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น Discord, Reddit, TikTok, Instagram ส่วนเรื่อง Bug หรือข้อบกพร่องต่าง ๆ เรามีเว็บไซต์ https://r6fix.ubi.com/ ซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับนักพัฒนา ถ้าคุณรายงานอะไรไปที่นั่น นักพัฒนาของเราจะเห็น และมันจะมีประโยชน์มากจริง ๆ หากคุณให้ข้อมูลกับเรามากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อแก้ไข และทุก ๆ สัปดาห์ เราจะติดตามสิ่งที่คอมมูนิตี้กำลังพูดถึง และวางแผนรับมือกับสิ่งอาจจะเกิดไปด้วย
9. เกม FPS มีการแข่งขันที่สูงมากในตลาด อะไรคือสิ่งที่ทำให้ Rainbow Six Siege ได้รับความนิยมจากผู้เล่นทั่วโลกตลอด 10 ปีและ Siege X จะสานต่อความสำเร็จนี้อย่างไร?
คุณ Alex: ผมเชื่อจริง ๆ ว่า Siege มีส่วนผสมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่คู่แข่งอื่นไม่มี ทั้งการทำลายสภาพแวดล้อม ตัวละครอันน่าทึ่ง และการเล่นเป็นทีมอย่างมีกลยุทธ์ ซึ่ง SiegeX ก็เป็นพันธสัญญาของเราเช่นกัน ที่เราจะยังคงพัฒนาเกมนี้ต่อไปอีกหลายปีข้างหน้า ดังนั้น การที่เราไม่กลัวที่จะผลักดันความคิดสร้างสรรค์หรือความเฉลียวฉลาด และการทำให้แน่ใจว่าเราไม่ได้มองข้ามคอมมูนิตี้ ผมคิดว่าสิ่งนี้ทำให้เรายังคงมีความสำคัญและแข็งแกร่งจนถึงทุกวันนี้ ดังนั้นมันจึงน่าภูมิใจมากในทีมและเกมที่เราสร้างร่วมกัน
10. สุดท้ายนี้ คุณมีอะไรอยากจะพูดกับผู้เล่นในประเทศไทยมั้ย?
คุณ Alex: ผมขอขอบคุณผู้เล่นชาวไทยทุกคนครับ พวกเขาเป็นส่วนสำคัญในคอมมูนิตี้ของเรา โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และไม่เพียงแต่เราจะได้เห็นอิทธิพลของพวกเขาในเกมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงในระดับอีสปอร์ตด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมงานรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างยิ่ง เราจึงขอขอบคุณพวกเขาทุกคนครับ
