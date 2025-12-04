แฟนการ์ตูนเศร้า! "น้าตุ๊ก - อรุณี นันทิวาส" ผู้พากย์เสียงไทย "ซึเนะโอะ" และ "โคนัน" เสียชีวิตแล้ว

เพจช่อง 9 การ์ตูน ได้ประกาศข่าวร้ายว่า คุณอรุณี นันทิวาส หรือ "น้าตุ๊ก" ผู้ให้เสียงพากย์การ์ตูนกว่า 100 เรื่อง ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี เสียชีวิตแล้ว
คุณอรุณี นันทิวาส หรือ "น้าตุ๊ก" เกิดเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2499 และเริ่มเป็นนักพากย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เคยได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ สาขาผู้บรรยายหญิงดีเด่น จากการพากย์เสียงตัวละครในเรื่อง "ฮาเงมารุ เจ้าหนูจอมแก่น" ในปี พ.ศ. 2533 ด้วยเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ที่สดใสและสนุกสนาน เหมาะกับตัวละครที่มีอายุน้อยหรือเป็นเด็ก ทำให้น้าตุ๊กคือ "ตำนานเสียงเด็กไทย" ที่แฟน ๆ การ์ตูนจดจำได้เป็นอย่างดี
โดยผลงานที่น้าตุ๊กได้ร่วมพากย์มีมากกว่า 100 เรื่อง อาทิ ซึเนโอะ/โดรามี่ จากเรื่อง โดราเอมอน, เอโดงาว่า โคนัน จากเรื่อง โคนัน เจ้าหนูยอดนักสืบ, ไทจิ จากเรื่อง ดิจิม่อน แอดเวนเจอร์, ฟูจิวาระ ฮาซึกิ จากเรื่อง แม่มดน้อยโดเรมี, ฮิโนะ เร/อุซางิน้อย จากเรื่อง เซเลอร์มูน ฯลฯ
ทางผู้จัดการขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้าตุ๊กมา ณ ที่นี้
