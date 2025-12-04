"SEGA FCC 2026" พร้อมเปิดให้บริการ 22 ม.ค. 2026!

SEGA ประกาศความพร้อม SEGA FOOTBALL CLUB CHAMPIONS 2026 (SFCC 2026) เตรียมเปิดให้บริการพร้อมกันทั่วโลกในวันที่ 22 มกราคม 2026 บนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, PlayStation 4, iOS, Android และ PC (Steam)
SFCC 2026 เป็นผลงานล่าสุดในซีรีส์เกมซิมูเลชันบริหารจัดการฟุตบอล SFCC ซึ่งสืบทอดจุดเด่นดั้งเดิมของซีรีส์ เช่น การพัฒนานักเตะและการวางกลยุทธ์ในการบริหารสโมสร พร้อมทั้งพัฒนาให้สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่ ในฐานะผู้จัดการทีมที่มีอำนาจเต็ม คุณสามารถสร้างทีมของคุณเอง ตั้งเป้าจากสโมสรท้องถิ่นมุ่งสู่จุดสูงสุดของโลก หรือสนุกไปกับดราม่าต่างๆ เช่น การพัฒนาสโมสรในเมืองที่คุณอาศัยอยู่หรือในภูมิภาคที่คุณชื่นชอบให้กลายเป็นสโมสรชั้นนำระดับโลกได้
SFCC 2026 ได้รับลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการจาก MEIJI YASUDA J ลีก ให้คุณได้พบกับ 60 สโมสรและนักเตะที่มีอยู่จริงจาก J1 ถึง J3 อีกทั้ง นักเตะที่มีอยู่จริงจากลีกหลัก ๆ ในยุโรป, FIFPRO, K ลีก และลีกอื่น ๆ รวมกันแล้วกว่า 5,000 คน นอกจากนี้ยังจะมีการคอลแล็บกับ Manchester City Football Club ภายในเกมอีกด้วย
■เผยตัวอย่างอย่างเป็นทางการที่มีคุณ Keisuke Honda ลงเล่น!
เปิดเผยตัวอย่างอย่างเป็นทางการที่ได้คุณ Keisuke Honda ผู้เป็นแอมบาสเดอร์ของเกมภาคนี้ลงเล่นเอง ในตัวอย่างครั้งนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบของเนื้อเรื่อง ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่โดยแบ่งเป็นพาร์ต สามารถรับชมได้ที่ YouTube: @segafcchampions
■มาสร้างการ์ดนักเตะของ Manchester City FC กันเถอะ! (ช่วงเวลาจัด : จนถึงวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2025)
SFCC 2026 จะจัดแคมเปญบน Facebook อย่างเป็นทางการ ให้ทุกคนร่วมโหวตด้วยการกด "ถูกใจและแชร์" ภาพของการ์ดนักเตะสังกัด Manchester City FC ทั้ง 3 คนที่ได้มีการคอลแล็บกันในเกมภาคนี้ อันได้แก่ Erling Haaland, Rúben Dias และ Tijjani Reijnders
ภาพที่ได้รับจำนวนโหวตมากที่สุดจะมาปรากฏในเกมในรูปแบบการ์ดนักเตะของแต่ละคน สำหรับการ์ดนักเตะที่มีภาพที่ถูกเลือกจากแคมเปญนี้มีแผนจะแจกจ่ายหลังจากเริ่มเปิดให้บริการ ในรูปแบบของโบนัสล็อกอินขอบคุณยอดถึงเป้าของแคมเปญลงทะเบียนล่วงหน้า
SEGA FOOTBALL CLUB CHAMPIONS 2026 จะเปิดให้บริการบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, PlayStation 4, iOS, Android และ PC (Steam) ในวันที่ 22 มกราคม 2026 ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://segafcchampions.sega.com/th
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*