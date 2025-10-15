"SEGA FOOTBALL CLUB" เตรียมปล่อยรายการสด 16 ต.ค.นี้

SEGA เปิดตัว SEGA FCC TV รายการสดเผยแพร่ข้อมูลของเกม SEGA FOOTBALL CLUB CHAMPIONS 2025 พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ เตรียมปล่อยตอนแรกทางช่อง YouTube ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 18:00 น. ทางช่อง
ในรายการ นอกจากคุณคัตสึยะ ฮิซาอิที่เป็นโปรดิวเซอร์ SEGA FOOTBALL CLUB CHAMPIONS 2025 แล้ว ยังได้คุณ Neontetra SEIKA ผู้สนับสนุนเกม SFCC มาร่วมรายการอีกด้วย โดยจะมีการแนะนำข้อมูลสรุปของผลการทดสอบโคลสเบต้า และความคิดเห็นจากผู้ทดสอบ รวมไปถึงเตรียมเผยข้อมูลอัปเดตและฟีเจอร์ใหม่ ๆ ในเกมให้รับชมกันอีกด้วย
SEGA FOOTBALL CLUB CHAMPIONS 2025 เป็นผลงานล่าสุดในซีรีส์เกมซิมูเลชันบริหารจัดการฟุตบอล SFCC ซึ่งสืบทอดจุดเด่นดั้งเดิมของซีรีส์ เช่น การพัฒนานักเตะและการวางกลยุทธ์ในการบริหารสโมสร พร้อมทั้งพัฒนาให้สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่ ในฐานะผู้จัดการทีมที่มีอำนาจเต็ม คุณสามารถสร้างทีมของคุณเอง ตั้งเป้าจากสโมสรท้องถิ่นมุ่งสู่จุดสูงสุดของโลก หรือสนุกไปกับดราม่าต่าง ๆ เช่น การพัฒนาสโมสรในเมืองที่คุณอาศัยอยู่หรือในภูมิภาคที่คุณชื่นชอบให้กลายเป็นสโมสรชั้นนำระดับโลกได้
ตัวเกมได้รับลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการจาก MEIJI YASUDA J ลีก ให้คุณได้พบกับ 60 สโมสรและนักเตะที่มีอยู่จริงจาก J1 ถึง J3 อีกทั้ง นักเตะที่มีอยู่จริงจากลีกหลัก ๆ ในยุโรป, FIFPRO, K ลีก และลีกอื่น ๆ รวมกันกว่า 5,000 คน จะมาปรากฏตัวด้วย นอกจากนี้ยังจะมีการคอลแล็บกับ Manchester City Football Club ภายในเกมอีกด้วย
SEGA FOOTBALL CLUB CHAMPIONS 2025 มีกำหนดเปิดให้บริการบน PlayStation 5, PlayStation 4, iOS, Android และ PC (Steam) ภายในปี 2025 พร้อมรองรับภาษาไทย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://segafcchampions.sega.com/th
