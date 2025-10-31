"Sega Football Club Champions 2026" เตรียมเปิดให้บริการต้นปี 2026!

SEGA ประกาศเปิดให้บริการเกม Sega Football Club Champions 2025 ในช่วงต้นปี 2026 บนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, PlayStation 4, iOS, Android และ PC (Steam) พร้อมเปลี่ยนชื่อเกมใหม่เป็น Sega Football Club Champions 2026
จากผลการทดสอบโคลสเบต้าที่จัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2025 ที่ผ่านมา และปัจจัยอื่น ๆ ทำให้ทีมงานตัดสินใจเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่ต้นปี 2026 โดยจะดำเนินการให้ตัวเกมมีความสมบูรณ์มากขึ้นควบคู่ไปกับการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ๆ เข้ามา
ทางงานได้กล่าวขออภัยต่อผู้เล่นที่ตั้งตารอการเปิดให้บริการภายในปี 2025 ทีมพัฒนาและทีมงานจะมุ่งมั่นปรับปรุงผลงานนี้ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้เล่นสามารถสนุกสนานได้อย่างมั่นใจตั้งแต่วันเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ
นอกจากนี้ ยังมีกำหนดเผยแพร่ SEGA FCC TV #2 รายการอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดย SEGA FCC TV #2 จะนำเสนอข้อมูลใหม่ ๆ มากมาย รวมถึงกำหนดการเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น สามารถติดตามรอชมรายการครั้งต่อไปได้ที่ YouTube: Sega FC Champions โดยวันและเวลาที่จะเผยแพร่จะประกาศให้ทราบในภายหลัง
Sega Football Club Champions 2026 เป็นผลงานล่าสุดในซีรีส์เกมซิมูเลชันบริหารจัดการฟุตบอล SFCC ซึ่งสืบทอดจุดเด่นดั้งเดิมของซีรีส์ เช่น การพัฒนานักเตะและการวางกลยุทธ์ในการบริหารสโมสร พร้อมทั้งพัฒนาให้สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่ ในฐานะผู้จัดการทีมที่มีอำนาจเต็ม คุณสามารถสร้างทีมของคุณเอง ตั้งเป้าจากสโมสรท้องถิ่นมุ่งสู่จุดสูงสุดของโลก หรือสนุกไปกับดราม่าต่าง ๆ เช่น การพัฒนาสโมสรในเมืองที่คุณอาศัยอยู่หรือในภูมิภาคที่คุณชื่นชอบให้กลายเป็นสโมสรชั้นนำระดับโลกได้
SEGA ได้รับลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการจาก MEIJI YASUDA J ลีก ให้ผู้เล่นได้พบกับ 60 สโมสรและนักเตะที่มีอยู่จริงจาก J1 ถึง J3 อีกทั้ง นักเตะที่มีอยู่จริงจากลีกหลัก ๆ ในยุโรป, FIFPRO, K ลีก และลีกอื่น ๆ รวมกันแล้วกว่า 5,000 คน จะมาปรากฏตัวด้วย นอกจากนี้ยังจะมีการคอลแล็บกับ Manchester City Football Club ภายในเกมอีกด้วย
ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://segafcchampions.sega.com/th
