ROG Xbox Ally อัปเดตฟีเจอร์ใหม่ ยกระดับการเล่นเกมพกพาที่ดียิ่งขึ้น

Xbox ร่วมกับ Windows และ ASUS ประกาศอัปเดตครั้งสำคัญให้กับ ROG Xbox Ally และ ROG Xbox Ally X โดยการอัปเดตครั้งนี้พัฒนาขึ้นจากการรับฟังเสียงสะท้อนของผู้เล่นโดยตรง เพื่อมอบประสบการณ์การเล่นเกมพกพาที่ลื่นไหลและชาญฉลาดยิ่งขึ้น
Default Game Profiles (Preview) เล่นลื่นกว่าเดิมโดยไม่ต้องตั้งค่าเอง
ฟีเจอร์ใหม่ Default Game Profiles ช่วยปรับสมดุลระหว่างเฟรมเรต (FPS) และพลังงานแบบอัตโนมัติ รองรับกว่า 40 เกมในช่วงเริ่มต้น เช่น Fortnite, Gears of War: Reloaded และ Hollow Knight: Silksong และเกมอื่น ๆ อีกมากมาย ฟีเจอร์ใหม่นี้สามารถช่วยเพิ่มอายุแบตเตอรี่ให้กับบางเกมได้เกือบหนึ่งชั่วโมง พร้อมรักษาเฟรมเรตสูงสุดถึง 120 FPS
อัปเกรดประสิทธิภาพทั้งระบบ เร็วขึ้น เสถียรขึ้น และตอบสนองดียิ่งกว่าเดิม
อัปเดตครั้งนี้มาพร้อมการปรับปรุงหลายด้าน ได้แก่
• การตอบสนองของ Gamepad หลังล็อกอินดีขึ้น
• โหลด Game Library ได้เร็วขึ้น โดยเฉพาะผู้เล่นที่มีเกมจำนวนมาก
• หน้า Cloud Gaming ทำงานลื่นกว่าเดิม
• เพิ่มตัวกรอง “Performance Fit” ให้ผู้เล่นรู้ว่าตัวเกมเหมาะกับอุปกรณ์หรือไม่
• แก้ไขบั๊กและเพิ่มความเสถียรโดยรวม
นอกจากนี้ ฟีเจอร์ Full Screen Experience ซึ่งออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์พกพา ก็พร้อมให้ใช้งานบน Windows 11 handhelds และกำลังขยายสู่เดสก์ท็อป แล็ปท็อป และแท็บเล็ตสำหรับ Xbox และ Windows Insiders
ฟีเจอร์ใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวเร็ว ๆ นี้ ได้แก่ AI-powered Auto SR และ Game Save Sync Indicators
• สัปดาห์หน้า: เปิดตัว Game Save Sync Indicators ช่วยให้ผู้เล่นเห็นสถานะการซิงก์เซฟแบบเรียลไทม์
• ต้นปีหน้า: ผู้ใช้ ROG Xbox Ally X จะได้ใช้งาน AI-powered Automatic Super Resolution (Auto SR) และระบบสร้าง AI highlight reels เพื่อบันทึกช่วงเวลาเด่นในเกมอย่างง่ายดาย
ผู้เล่นสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและประกาศอัปเดตในอนาคตได้ผ่าน Xbox Wire
