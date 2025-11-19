หืม? แอคติวิชัน ขอบคุณเสียงตอบรับแง่บวกที่มีต่อ "Black Ops 7"

ชักอาการหนักเข้าไปทุกทีแล้ว สำหรับค่ายเกมสัญชาติอเมริกันผู้เป็นเจ้าของแฟรนไชส์เกมยิงทหารชื่อดัง ที่เมินทุกคำวิจารณ์ด้านลบพร้อมกับอวยผลงานล่าสุดของตัวเองว่าทั้งลุ่มลึกและเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ
ท่ามกลางกระแสด่าทอที่ผู้เล่นมีต่อเกม Call of Duty: Black Ops 7 จนกลายเป็นวาระระดับโลกอยู่ ณ ขณะนี้ แต่ดูเหมือนว่าทางค่ายผู้พัฒนาเกมอย่าง Activision จะไม่รู้สึกร้อนหนาวอะไรกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น แถมยังทำเป็นหูทวนลมด้วยการออกมาโพสต์เรียกรถทัวร์กล่าวชื่นชมทีมงานและขอบคุณเหล่าแฟนคลับแบบหน้าชื่นตาบาน
ตามข้อความล่าสุดที่เผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ทางแอคติวิชันได้โพสต์แสดงความยินดีต่อทีมงาน Treyarch, Raven Software และนักพัฒนาทุกคนที่ร่วมกันสรรค์สร้างเกม Black Ops 7 ขึ้นมา จนทำให้ "ในช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดตัวได้มีเสียงฟีดแบคตอบรับอันยอดเยี่ยมกลับมาในแง่ของคุณภาพและความลึกซึ้งของระบบเกมเพลย์" พร้อมยังพูดทิ้งท้ายว่านี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นของสิ่งที่จะตามมาตลอดทั้งปี
แน่นอนว่าสิ่งที่พ่นออกมาจากปากนักพัฒนามันช่างสวนทางกับความเป็นจริง เมื่อคะแนนวิจารณ์ของฝั่งผู้เล่นบนเว็บไซต์ Metacritic ให้สกอร์ตัวเกม Black Ops 7 ภาคนี้ย่ำแย่ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ของแฟรนไชส์ มีคะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ที่ 1.7 ซึ่งน้อยกว่าภาค Modern Warfare III เมื่อปี 2023 ที่เคยได้สกอร์เฉลี่ย 2.3 เสียด้วยซ้ำ
สำหรับประเด็นที่หลายคนบ่นเหมือนๆกัน อยู่ตรงโหมดแคมเปญที่มีเนื้อเรื่องสุดเพี้ยนเมากาวและให้ความรู้สึกเหมือนกำลังเล่นโหมดออนไลน์ ในขณะที่แม็พมัลติเพลย์เยอร์ส่วนใหญ่ก็เป็นการนำของเก่ามายำใหม่ อีกทั้งคอนเทนต์ภายในต่างๆก็ถูกจับได้ว่าถูกสร้างด้วย AI จนเรื่องแดงร้อนไปถึงหูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯที่หันมาเพ่งเล็งตรวจสอบและจ่อออกกฎหมายเพื่อมาควบคุมการใช้ AI ผ่านสื่อบันเทิงในอนาคต
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
tech4gamers
