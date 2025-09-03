Paramount จับมือ Activision ประกาศสร้างภาพยนตร์ Call of Duty

Paramount ได้ลงนามข้อตกลงสร้างภาพยนตร์ร่วมกับ Activision ผู้สร้างแฟรนไชส์เกม Call of Duty โดยความร่วมมือนี้มีเป้าหมายที่จะถ่ายทอดจักรวาล Call of Duty ขึ้นสู่จอยักษ์ มอบประสบการณ์ภาพยนตร์ที่น่าจดจำให้กับแฟน ๆ ทั่วโลก
Call of Duty ถือเป็นหนึ่งในแฟรนไชส์วิดีโอเกมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดตลอดกาล ครองอันดับ 1 เกมขายดีในสหรัฐอเมริกาติดต่อกัน 16 ปี มียอดขายมากกว่า 500 ล้านชุดทั่วโลก เข้าถึงผู้เล่นหลายร้อยล้านคน และสร้างกระแสทางวัฒนธรรมป๊อปต่อเนื่องมากว่าสองทศวรรษ
ภายใต้ความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์นี้ Paramount จะเป็นผู้พัฒนา ผลิต และจัดจำหน่ายภาพยนตร์ไลฟ์แอ็กชัน Call of Duty โดยตั้งใจสร้างความตื่นเต้นให้กับฐานแฟนจำนวนมหาศาลทั่วโลก ทั้งยังขยายการเข้าถึงไปยังผู้ชมกลุ่มใหม่ พร้อมทั้งยึดมั่นในการนำเสนอเรื่องราวและสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ของแฟรนไชส์ เพื่อให้ทั้งแฟนเก่าและผู้ชมใหม่ได้รับประสบการณ์ที่แท้จริงและน่าประทับใจ
David Ellison ประธานและซีอีโอของ Paramount (Skydance Corporation) กล่าวว่า “ในฐานะแฟน Call of Duty มาตลอดชีวิต นี่ถือเป็นความฝันที่เป็นจริง ตั้งแต่ภารกิจฝ่ายสัมพันธมิตรในภาคแรก ไปจนถึง Modern Warfare และ Black Ops ผมใช้เวลามากมายอยู่กับแฟรนไชส์ที่ผมรักนี้ การได้รับความไว้วางใจจาก Activision และผู้เล่นทั่วโลกให้นำจักรวาลการเล่าเรื่องที่ยิ่งใหญ่นี้มาสู่จอยักษ์ ถือเป็นเกียรติและความรับผิดชอบที่เราไม่อาจมองข้าม เราจะเดินหน้าสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยมาตรฐานที่เข้มงวดและไม่ประนีประนอมแบบเดียวกับที่ใช้กับ Top Gun: Maverick เพื่อให้ผลงานนี้สมกับชื่อเสียงของแฟรนไชส์และแฟนๆ ผมขอสัญญาว่าเราจะมอบประสบการณ์ภาพยนตร์ที่ทั้งเคารพมรดกของ Call of Duty และยังสามารถดึงดูดใจคนรุ่นใหม่ได้ด้วย”
Rob Kostich ประธานของ Activision กล่าวเสริมว่า “ตลอดประวัติศาสตร์ Call of Duty ได้จุดประกายจินตนาการของเราด้วยแอ็กชันอันน่าทึ่งและเรื่องราวเข้มข้น ที่รวมผู้คนจากทั่วโลกเข้าด้วยกัน และความมุ่งมั่นในการสร้างเกม Call of Duty ที่ยอดเยี่ยมก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงเลย สำหรับการร่วมงานกับ Paramount เราพบพันธมิตรที่ยอดเยี่ยม ที่จะช่วยถ่ายทอดแอ็กชันอันดิบและเร้าใจขึ้นสู่จอยักษ์ในช่วงเวลาภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ ภาพยนตร์เรื่องนี้จะเคารพและต่อยอดจากสิ่งที่ทำให้แฟรนไชส์นี้ยิ่งใหญ่มาตั้งแต่แรก และเรารอคอยที่จะเริ่มต้นทันที เป้าหมายของเราง่ายมาก เพื่อสร้างภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์ที่แฟนๆ ของเรารัก และยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมกลุ่มใหม่เช่นกัน”
