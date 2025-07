"Call of Duty Mobile" ซีซัน 6 เปิดสมรภูมิโมบิลสูท พร้อมให้เล่นแล้ว!

ในครั้งนี้ CODM ขนทัพหุ่นรบชื่อดังถึง 4 ตัว ได้แก่ Freedom Gundam, Sazabi, ν Gundam (Nu Gundam) และ Gundam Deathscythe Hell (EW) ที่มาพร้อม เสียงพากย์เฉพาะตัว เพิ่มความสมจริงให้ผู้เล่นอินไปกับบทบาทของนักขับโมบิลสูทอย่างเต็มอารมณ์ พร้อมด้วยท่าไม้ตายระยะประชิดสุดเท่ ที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน ให้ผู้เล่นได้สัมผัสความรู้สึกของการสังหารศัตรูในสไตล์ Gundam อย่างแท้จริง จนหลายคนอาจอยากวางปืนชั่วคราว เพื่อจัดการคู่ต่อสู้ด้วยท่วงท่าที่ทรงพลังเหล่านี้แทนพร้อมเปิดตัวโหมดใหม่ "Gundam Team Deathmatch" ที่ให้ผู้เล่นดวลกันแบบ 4v4 โดยสามารถเลือกใช้หุ่นกันดั้มได้จากทั้งหมด 8 ตัว ซึ่งล้วนเป็นโมบิลสูทขวัญใจแฟน ๆ อาทิ Justice Gundam และ Freedom Gundam จาก Gundam SEED รวมถึง Wing Gundam Zero (EW) จาก Gundam Wing: Endless Waltz ความพิเศษยังไม่หมดเท่านี้ เพราะโมบิลสูทแต่ละตัวในโหมดนี้มาพร้อมสกิลและความสามารถเฉพาะตัว เพิ่มชั้นเชิงและกลยุทธ์ในการรบ มอบประสบการณ์การต่อสู้อันเข้มข้นให้กับผู้เล่นอย่างแท้จริง เปิดตัวได้ไม่นาน โหมดนี้ก็พุ่งตรงสู่ใจกลางสมรภูมิของเหล่าพลทหาร CODM ในฐานะโหมดโปรดประจำซีซันนอกจากเหล่าโมบิลสูทที่ปรากฏตัวในฐานะโอเปอร์เรเตอร์แล้ว ความร่วมมือสุดยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ยังมาพร้อมกับสกินอาวุธสุดพิเศษ 4 แบบ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานกันดั้ม โดยอาวุธแต่ละแบบล้วนเป็นที่นิยมในหมู่ผู้เล่น พร้อมแอนิเมชันเอฟเฟกต์สุดอลังการ สมกับความเป็นผลงานระดับตำนานของอนิเมะหุ่นยนต์ต่อสู้ ได้แก่ Fennec - Axis Miracle, Locus - Red Comet, Krig 6 - Sword of the Blue Skies และ M13 - Glory of Shadows สกินแต่ละชิ้นถูกออกแบบอย่างประณีต พร้อมเอฟเฟกต์ขณะใช้งานที่โดดเด่นไม่ซ้ำใคร มอบประสบการณ์การเล่นที่เร้าใจและเต็มไปด้วยกลิ่นอายของจักรวาล Gundam อย่างแท้จริงนอกเหนือจากคอนเทนต์จากจักรวาลกันดั้ม ซีซันนี้ยังจัดเต็มด้วยโอเปอร์เรเตอร์และอาวุธใหม่ในธีมอวกาศ ที่เพิ่มความล้ำสมัยให้กับสมรภูมิ CODM ไม่ว่าจะเป็นชุดนักบิน ชุดหุ่นยนต์สำรวจ หรืออาวุธล้ำยุคจากอนาคต ซึ่งพร้อมให้ผู้เล่นสะสมและใช้งานแล้วใน Battle Pass ซีซันนี้• Silver – Chrome Dome• Misty – Science Pilot• Atlas – Dust Ranger• The Marshal – Rock Hound• BP50 – Pathripper• Oden – Maevwat Technical• PDW-57 – Rocket Re-Entry• BY15 – Dark Moon• 3-Line Rifle – Geo Thermal Lineได้แก่• เลเวล 14: Emote ท่าพลิกตัวสุดเท่ Front Flip• เลเวล 21: ปลดล็อกอาวุธใหม่ 3-Line Rifle (Sniper Rifle) ครั้งแรกใน CODMGarena Call of Duty: Mobile ซีซัน 6 "Gundams Arrive" พร้อมให้เล่นแล้ว ดาวน์โหลดเกมได้ทั้งใน iOS และ Android ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่ Garena Call of Duty Mobile