"gamescom asia x Thailand Game Show" ทุบสถิติผู้เข้าชมทะลุสองแสนคน!

ปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับงาน gamescom asia x Thailand Game Show ครั้งแรกของการผนึกกำลังครั้งสำคัญระดับโลกของ gamescom asia และ Thailand Game Show ภายใต้ธีม "World of Gaming" จัดหนักความสนุกให้กับเหล่าเกมเมอร์ 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 16-19 ตุลาคม ครอบคลุมทั้งด้านธุรกิจและความบันเทิง ตอกย้ำความเป็นสุดยอดงานมหกรรมเกมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมสร้างสถิติใหม่ด้วยยอดผู้เข้าชม 206,159 คน สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะศูนย์กลางเกมระดับโลก
ด้านโซนธุรกิจ (16–17 ตุลาคม) มีนักธุรกิจที่มาเยือนมากถึง 5,590 คน จาก 81 ประเทศ โดยไฮไลต์สำคัญคือ Glen Schofield (ผู้สร้าง Dead Space, Call of Duty, The Callisto Protocol) ที่ขึ้นเวทีบรรยาย “10 วิธีในการค้นหาแรงบันดาลใจ” ซึ่งกระตุ้นให้นักพัฒนาเกมกล้าที่จะเสี่ยง สร้างสรรค์สิ่งใหม่ , การแข่งขัน Pitch Competition แบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ ภาพยอดเยี่ยม ทีมที่ชนะได้แก่ MVRX Games จากเกม Dew ประเทศสวีเดน , ดีไซน์เกมยอดเยี่ยม ทีมที่ชนะ ได้แก่ Kotakoren Games จาก Of Blood and Descend ประเทศมาเลเซีย และทีม Mudtek จากเกม Dimraeth ประเทศสหรัฐอเมริกา คว้ารางวัล เกมที่น่าจับตามองที่สุด โดยทั้งสามทีมได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า 1,500 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 48,000 บาท พร้อมทั้งโอกาสในการแสดงศักยภาพบนเวทีระดับนานาชาติ ,การจับคู่เจรจาในงาน Invest Circle & VIP Mixer เชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญ และการจัดแสดง Thailand Game Talent Showcase จากนักศึกษากว่า 20 ทีมที่ถูกจัดแสดงในส่วนของโซนคความบันเทิงและจัดแสดงเกมด้วยเช่นกัน
ส่วนโซนคความบันเทิงและจัดแสดงเกม (17–19 ตุลาคม) ไฮไลท์สำคัญคือการประกาศรางวัล Thailand Game Awards 2025 ซึ่งรางวัล Game of the Year ตกเป็นของเกม clair obscur expedition 33 (แคลร์-อบสคูร์ เอ็กซ์เพดิชัน 33 ) และคว้าอีก3 รางวัลพ่วงไปด้วย Best PC /Console Game , Best RPG Game, Popular Vote และเกม Lost and found co. คว้ารางวัล Most Anticipated Thai Game ตลอดทั้งงานผู้เข้าชมงานยังได้สัมผัสเกมใหม่ อาทิเช่น call of duty black ops 7 ที่เปิดให้เล่นที่แรกในประเทศไทย ที่บูธ XBOX กิจกรรมจากค่ายเกมอื่นๆมากมาย เช่น 4Divinity, GCL , Bandai Namco Entertainment, CAPCOM, HoYoverse, Nintendo, PlayStation, The Pokémon Company, Ubisoft และอื่นๆ พร้อมให้ได้ทดลองเล่นเกมทั้งในโซน Thai Pavillion และ โซน Indie Area ก็ได้รับความสนใจจากคอเกมที่หลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมชม , โชว์แมตซ์พิเศษต่างๆจากเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง , การแข่งขัน Zone Zean Game ในเกม Street Fighter 6 ได้ผู้ชนะ 5ท่าน คว้ารางวัล30,000 บาท ไปครอง สำหรับการประกวดรางวัล TGS Cosplay Contest 2025 ชิงเงินรางวัล 300,000 บาท ทั้ง 6 รางวัล ได้รับเกียรติจาก 2 Cosplaye ชื่อดัง Thames Malerose และ Xiaoyukiko และน้าต๋อย ร่วมตัดสินในครั้งนี้
และในพิธีปิดได้รับเกียรติจาก นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี โดยกล่าวแสดงความยินดีต่อความสำเร็จของงานในครั้งนี้ และย้ำถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมเกมไทยในฐานะพลัง Soft Power ที่สามารถสร้างชื่อเสียงและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศได้อย่างมหาศาล
“ดิฉันรู้สึกประทับใจอย่างมากที่ได้เห็นนักพัฒนาเกมทั้งไทยและต่างชาติ นำความงดงามของประเทศไทยไปใช้เป็นฉากหลังและตัวละครในเกม ซึ่งนี่แหละคือ Soft Power ที่แท้จริง ทำให้ผู้เล่นทั่วโลกได้สัมผัสเอกลักษณ์ไทยผ่านโลกของเกม ซึ่งตลอดงาน gamescom asia x Thailand Game Show นี้ มีการเจรจาธุรกิจ และสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกว่า 1,220 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่สะท้อนศักยภาพอันมหาศาลของประเทศไทยในเวทีโลก”
ตลอดจากจัดงานทั้ง 4 วัน การันตีได้ว่าการผนึกกำลังในครั้งนี้เป็นการประกาศความสำเร็จครั้งใหญ่ให้กับวงการเกมระดับภูมิภาคและพร้อมให้งาน gamescom asia x Thailand Game Show เป็นหมุดหมายในการรวมตัวขออุตสหรรมเกมและจะยืนยันในการจัดงานในครั้งหน้าไปพร้อมกันเช่นนี้ พร้อมพบกันใหม่ปี 2026 ในวันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.thailandgameshow.com, https://gamescom.asia และ https://facebook.com/thailandgameshow
