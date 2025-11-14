Garena เปิดตัว "Choppy Cuts" เกมปาร์ตี้ร้านทำผมสุดฮา!

Garena เปิดตัว "Choppy Cuts" เกมจำลองสถานการณ์แนวปาร์ตี้ธีมร้านทำผมสุดฮา เตรียมเผยโฉมอย่างเป็นทางการครั้งแรกในงาน Free Fire World Series Global Finals 2025 ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมปล่อยเดโมให้ทดลองเล่นแล้ว
เกม Choppy Cuts มาในภาพกราฟิกน่ารักสดใส พร้อมเกมเพลย์แบบ Co-op (ร่วมมือ) ที่เปี่ยมด้วยพลัง และตัวละครขวัญใจแฟนเกมจาก Free Fire ที่จะสวมบทบาทเป็นช่างตัดผม ท้าทายผู้เล่นให้แสดงฝีมือการตัดผม ตกแต่งทรงผม และจัดการสถานการณ์สุดบ้าบิ่นแต่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน
โดยช่างทำผม (ผู้เล่น) จะได้สัมผัสประสบการณ์ในซาลอนสุดพิศวงมากมาย ซึ่งแต่ละร้านมีธีม กฎ และสไตล์แตกต่างกัน พร้อมกับการทำภารกิจให้สำเร็จอย่างรวดเร็วเพื่อทดสอบความสามารถในการตอบสนองและการทำงานเป็นทีม ตัวละครยอดนิยมจาก Free Fire อย่าง Kelly และ Maxim ก็จะเข้าร่วมภารกิจด้วย โดยนำสกิลเฉพาะตัวของแต่ละคนมาปรับให้เข้ากับความสนุกสนานของโลกซาลอนในจักรวาล Choppy Cuts
Choppy Cuts ได้รับการพัฒนาให้เป็นเกมที่มอบประสบการณ์สุดสร้างสรรค์จบครบภายในเกมเดียว นับเป็นเกมที่กำเนิดจากวัฒนธรรม ‘เกมแจม’ (Game Jam) ของ Garena และทีมงานที่หลงใหลในการร่วมมือสร้างสรรค์สิ่งใหม่และการเล่นเกม ผลลัพธ์คือเกมที่สนุกและเล่นง่าย พร้อมให้ผู้เล่นในคอมมูนิตี้ได้มาสัมผัสประสบการณ์การทำงานร่วมกันภายใต้สถานการณ์ที่เร่งเร้าอลหม่านและแฝงไปด้วยความเฮฮา
Choppy Cuts จะเปิดตัวทั่วโลกบน PC เป็นลำดับแรก ตามด้วยเวอร์ชัน Nintendo Switch ปัจจุบัน Choppy Cuts เปิดให้ทดลองเล่นในรูปแบบเดโมบน Steam แล้ว โดยจะรองรับถึง 11 ภาษาด้วยกัน อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส (บราซิล) และภาษาอื่น ๆ อีกมากมาย
เตรียมตัวให้พร้อมแล้วเพิ่ม Choppy Cuts ลงใน Wishlist บน Steam ได้แล้ววันนี้ แล้วนั่งประจำที่เมื่อซาลอนเปิดให้บริการในปี 2569 สามารถติดตามข่าวสารอัปเดตก่อนใครได้ที่ Steam และ Discord
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*