"DRAGON BALL: Sparking! ZERO" เวอร์ชันสวิตช์ วางจำหน่ายแล้ว!

"DRAGON BALL: Sparking! ZERO" ภาคล่าสุดของซีรีส์เกมต่อสู้จากการ์ตูน Dragon Ball ที่รวมตัวละครกว่า 180 ตัว พร้อมจำลองฉากต่อสู้สุดอลังการจากอนิเมะ วางจำหน่ายแล้วบน Nintendo Switch และ Nintendo Switch 2
DRAGON BALL: Sparking! ZERO นำเสนอฟีเจอร์ใหม่ ๆ ที่กำหนดนิยามใหม่ของเกมต่อสู้ ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดดุจสายฟ้าแลบและสภาพแวดล้อมขนาดใหญ่ที่สามารถทำลายได้ ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับเกมเพลย์ที่อัดแน่นไปด้วยแอคชั่น ด้วยระบบการต่อสู้แบบผู้เล่นเดี่ยวสุดคลาสสิก การปรับแต่งที่กว้างขวาง และโหมดออนไลน์สุดเร้าใจ ความสามารถพิเศษของ Ki และพลังทำลายล้างอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวละครแต่ละตัวจะถูกนำเสนอในสไตล์อนิเมะที่โลดแล่นอย่างโดดเด่นในทุกสนามรบ
เวอร์ชัน Nintendo Switch และ Nintendo Switch 2 มาพร้อมโหมดผู้เล่นหลายคนทั้งแบบออนไลน์และแบบโลคอล พร้อมรองรับการควบคุมด้วยระบบตรวจจับการเคลื่อนไหว ให้ผู้เล่นปลดปล่อยพลังโจมตีของฮีโร่ตัวโปรดได้ด้วยจอย Joy-Con
DRAGON BALL: Sparking! ZERO อัดแน่นไปด้วยตัวละครที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์เกม Dragon Ball รวบรวมนักสู้กว่า 180 คนจาก Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT และภาพยนตร์ Dragon Ball บางส่วน ซึ่งล้วนมีอยู่ในเนื้อเรื่องหลัก ตัวละครแต่ละตัวจะมาพร้อมกับความสามารถ การแปลงร่าง และเทคนิคเฉพาะตัว เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้สำรวจการต่อสู้และกลยุทธ์ที่หลากหลาย
DRAGON BALL: Sparking! ZERO วางจำหน่ายแล้วบน Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC (Steam) ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bandainamcoent.asia/ และช่องทางโซเชียลมีเดิยทั้ง Facebook, Instagram, X, TikTok, LINE และ YouTube
