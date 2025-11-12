DLC ใหม่! "Elden Ring Nightreign" เพิ่มตัวละครกับบอสสองตัว

"The Forsaken Hollows" เนื้อหาดาวน์โหลดเสริมของเกมโดดร่มฝ่ารัตติกาล พร้อมวางจำหน่ายปลายปีนี้ในราคาเกือบครึ่งหนึ่งของเกมหลัก
Bandai Namco ร่วมกับสตูดิโอ FromSoftware ออกมาประกาศเตรียมวางจำหน่าย The Forsaken Hollows เนื้อหาดาวน์โหลดเสริมตัวแรกของเกม Elden Ring Nightreign ในวันที่ 4 ธันวาคมปี 2025 สนนราคาขายบนสตีม 500 บาทถ้วน
สำหรับคอนเทนต์ที่บรรจุอยู่ภายในเนื้อหาเสริม The Forsaken Hollows นั้นจะประกอบไปด้วย ตัวละคร Nightfarers 2 อาชีพใหม่, บอสใหญ่หน้าใหม่จำนวน 2 ตัว และเหตุการณ์ Shifting Earth รูปแบบใหม่ ที่แอบแย้มให้ได้เห็นกันแล้วในตัวอย่างเทรลเลอร์
ส่วนลูกค้าที่ซื้อตัวเกมชุดพิเศษ Elden Ring Deluxe Edition ไปก่อนหน้านี้ คุณจะสามารถเข้าถึงคอนเทนต์ดาวน์โหลดเสริมดังกล่าวได้ในทันทีไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
