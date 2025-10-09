เกมอินดี้สัญชาติไทย "Beloved Bound" ปล่อยเดโมแล้วบน Steam

Lylac Games สตูดิโอเกมอินดี้สัญชาติไทย เปิดตัว "Beloved Bound" เกมแนวผจญภัยแนว 2D Pixel Art ผสมผสานการสำรวจและแก้ปริศนา ไขความลับเบื้องหลังของโลกเสมือนจริง พร้อมเปิดให้ดาวน์โหลดเดโมแล้วบน Steam และเตรียมจัดแสดงในงาน gamescom asia x Thailand Game Show 2025
"Beloved Bound" เล่าเรื่องราวของ 'แทน' เด็กชายผู้ตื่นขึ้นมาในบาวนด์สเคปลึกลับชื่อ 'แซงชัวรี่ วัลเลย์' โดยที่ความทรงจำในอดีตนั้นเลือนลาง สถานที่แห่งนี้คือหุบเขาที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการพักผ่อนอันสงบสุข ทว่ายิ่งอยู่นานเท่าไหร่ ก็ยิ่งเห็นรอยร้าวที่ซ่อนอยู่ภายใน
ผู้เล่นจะได้ผจญภัยใน 'แซงชัวรี่ วัลเลย์' ไขปริศนาสภาพแวดล้อมและมินิเกมต่าง ๆ เช่น แพลตฟอร์มเมอร์, ตกปลา, เกมความจำ, ปริศนา, เกมจังหวะ ฯลฯ พบกับตัวละครที่น่าจดจำ ซึ่งแต่ละตัวละครมีเบื้องหลังและความลับที่น่าค้นหา รวบรวมเบาะแสเพื่อไขความลับของโลก และเผชิญหน้ากับเงาสะท้อนของตัวเอง
Beloved Bound ได้รับแรงบันดาลใจจากเกมผจญภัยย้อนยุคและเรื่องราวที่เปี่ยมไปด้วยอารมณ์ เชิญชวนผู้เล่นให้มาไขปริศนา, สร้างมิตรภาพกับเพื่อนที่ไม่น่าเป็นไปได้, และเผชิญหน้ากับทางเลือกที่ต้องตัดสินใจว่าจะอยู่ในสรวงสวรรค์นี้ต่อไป หรือจะกลับคืนสู่ความจริงที่เจ็บปวด
Beloved Bound เปิดให้ดาวน์โหลดเดโมแล้วบน Steam และจะเปิดให้ทดลองเล่นในงาน gamescom asia x Thailand Game Show 2025 ณ บูธ A3 - 37 (Thailand Pavilion) Exhibition Hall 2–4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 17 – 19 ตุลาคมนี้ เวลา 10.00 – 19.00 น.
