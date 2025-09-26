"PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC" พร้อมตะลุยโลกแพคแมนแล้ววันนี้

Bandai Namco ประกาศความพร้อม "PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC" เกมแอ็คชันผจญภัยเวอร์ชันรีเมกที่ผู้เล่นจะได้ตะลุยไปในโลกของแพคแมน พร้อมวางจำหน่ายแล้ววันนี้
การผจญภัยเกิดขึ้นใน Pac-Land ที่ซึ่ง Pac-Man ออกเดินทางเพื่อทวงคืน Golden Fruit ที่ถูกเหล่าผีขโมยไป Pac-Man ต้องเผชิญกับด่านต่าง ๆ มากมาย ทั้ง B-doing ใน Tree Tops, Ice Skating บน Snowy Mountain และการควบคุมเรือดำน้ำเพื่อยิงปืนใต้น้ำในมหาสมุทร พิชิตแต่ละด่านด้วยรูปแบบการเล่นที่หลากหลาย
เนื้อหาความร่วมมือกับ Sonic the Hedgehog พร้อมให้เล่นในเดือนพฤศจิกายนนี้
• 3 ด่านความร่วมมือ Sonic
• 1 ชุดความร่วมมือ Sonic
• 20 ฟิกเกอร์ความร่วมมือ Sonic
โบนัสชุดความร่วมมือ Sonic: ชุด PAC-LAND ในตำนาน
ด่านความร่วมมือของ Sonic the Hedgehog: Rolling Around On the Island
ได้รับแรงบันดาลใจจากฉาก Green Hill Zone อันโด่งดังของ Sonic the Hedgehog โดย Pac-Man จะได้แข่งขันในฉาก Rolling Around On the Island ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหา DLC ความร่วมมือกับ PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC
ฉากจะเต็มไปด้วยภูมิทัศน์เขตร้อน ท้องฟ้าสีคราม เมฆขาว ต้นปาล์ม และเสาโทเทม พื้นและหน้าผาลายตารางหมากรุกได้รับการปรับโฉมใหม่ สะท้อนถึงแก่นแท้ของ Green Hill อัดแน่นไปด้วยลูกเล่นที่คุ้นเคยจาก Sonic the Hedgehog มากมาย ทั้งห่วงหมุน 360 องศา สปริง และวงแหวนแดชบอร์ด ศัตรูอย่าง Moto Bug และ Buzz Bomber จะปรากฏตัวขึ้นเมื่อวิ่งผ่านฉากด้วยความเร็วสูง พร้อมกับเก็บแหวนทองคำ
"Sonic Collab Costume" ยังรวมอยู่ในชุด Collaboration Set ด้วย
ชุดคอสตูมสุดพิเศษที่จะทำให้ Pac-Man กลายเป็น Sonic the Hedgehog โดดเด่นด้วยสีฟ้าอันเป็นเอกลักษณ์ของ Sonic ขนแหลม ถุงมือ และรองเท้าสีแดง ใส่ใจทุกรายละเอียด สัมผัสประสบการณ์การผจญภัยสุดมันส์ใน PAC-MAN WORLD ในแบบฉบับของคุณเอง สัมผัสประสบการณ์สุดเร้าใจและแอ็คชั่นสุดมันส์กับชุดคอสตูมสุดพิเศษจาก Sonic the Hedgehog
PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC Deluxe Edition
Deluxe Edition เป็นเวอร์ชันดิจิทัลพิเศษที่ประกอบด้วย
• เกมหลัก• ชุดความร่วมมือ Sonic the Hedgehog
- 3 ด่านความร่วมมือ Sonic
- 1 ชุดความร่วมมือ Sonic
- 20 ฟิกเกอร์ความร่วมมือ Sonic
• โบนัสชุดความร่วมมือ: ชุด PAC-LAND ในตำนาน
*สินค้านี้มีหลายรุ่น โปรดระวังอย่าซื้อสินค้าซ้ำ
*สินค้าชุดคอลลาโบเรชั่นจะวางจำหน่ายในเดือนพฤศจิกายน 2568
PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC พร้อมวางจำหน่ายแล้วบน Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One และ PC (Steam) ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bandainamcoent.asia/ และช่องทางโซเชียลมีเดิยทั้ง Facebook, Instagram, X, TikTok, LINE และ YouTube
