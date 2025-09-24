"ARC Raiders" เตรียมเปิด Server Slam พร้อมให้สั่งซื้อล่วงหน้าแล้ว!

Embark Studios เรียกรวมพลเหล่า Raiders กลับสู่โลกอนาคตที่เต็มไปด้วยอันตราย ในเกมแนว Extraction Adventure ARC Raiders เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Server Slam แบบจำกัดเวลา ระหว่างวันที่ 17–19 ตุลาคม ซึ่งจัดขึ้นก่อนเกมจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 30 ตุลาคมนี้
ARC Raiders Server Slam จะเปิดให้เล่นทั่วโลกในวันที่ 17 ตุลาคม บน PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC ผ่าน Steam และ Epic Game Store โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ARC Raiders เชิญชวนผู้เล่นกลับมาบุกตะลุยอีกครั้งบนแผนที่ Dam Battlegrounds และสัมผัสองค์ประกอบของระบบความก้าวหน้า การสร้างไอเทม และเควสต์ ก่อนการเปิดตัวเกมอย่างเป็นทางการ และเพื่อเป็นการขอบคุณ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับของรางวัล Backpack Cosmetic สุด Exclusive ซึ่งจะปลดล็อกให้ใช้งานได้เมื่อซื้อเกมเต็มในช่วงเกมเปิด ไม่ว่าคุณจะเป็นเคยเล่น Tech Test 2 มาก่อนหรือไม่ นี่คือโอกาสที่ทุกคนจะได้ชวนเพื่อนมารวมทีม และรับของในเกมที่ระลึกสุดพิเศษ หมายเหตุ: ความคืบหน้าที่ผู้เล่นทำได้ระหว่างกิจกรรม Server Slam จะไม่ถูกโอนย้ายไปยังตัวเกมเต็มเมื่อเปิดให้บริการ
“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ต้อนรับเหล่า Raiders เข้าสู่ Server Slam — ที่ซึ่งเราจะได้ทดสอบ ARC Raiders อย่างเต็มที่ก่อนการเปิดตัว เป้าหมายของเราเรียบง่ายมาก เราอยากมั่นใจว่าในวันที่ 30 ตุลาคม เมื่อเซิร์ฟเวอร์เปิด ทุกคนจะได้สัมผัสประสบการณ์เกมอย่างที่เราตั้งใจไว้ — สมบูรณ์ สมดุล และพร้อมให้ทุกคนได้ลุยอย่างเต็มที่ ขอบคุณที่เข้าร่วมการทดสอบนี้กับเรา — ได้เวลาเตรียมลุยเข้าสู่สมรภูมิแล้ว” – Aleksander Grøndal, Executive Producer, Embark Studios
ผู้เล่นสามารถ Pre-Order เกม ARC Raiders ล่วงหน้าก่อนการเปิดตัว เพื่อให้พร้อมลุยในวันแรก การ Pre-Order ทั้ง Standard และ Deluxe Edition จะปลดล็อก Lucky Duck Bundle เมื่อเกมเปิดตัว โดย Lucky Duck Bundle จะประกอบด้วยไอเทมพิเศษ ได้แก่ Hatchling Backpack และ Golden Rubber Duck Backpack Charm การ Pre-Order เกม Deluxe Edition จะได้รับโบนัสเพิ่มเติม คือ Astro Bundle พร้อมคอนเทนต์จากตัวเกมหลักทั้งหมด โดย Astro Bundle จะประกอบไปด้วยชุด Legendary G-Suit สุด Exclusive พร้อมโทนสีต่าง ๆ รวมถึงกระเป๋าเป้และอุปกรณ์เสริมสุดพิเศษ เพื่อให้ Raiders มีสไตล์โดดเด่นตั้งแต่เริ่ม และพร้อมออกลุยต่อสู้กับเครื่องจักร ARC หรือ Raiders ฝ่ายตรงข้าม นอกจากนี้ Deluxe Edition ยังมอบทางเลือกเพิ่มเติมให้ผู้เล่นปรับแต่ง Raider ของตัวเองได้มากยิ่งขึ้น ด้วยคอนเทนต์พิเศษช่วงเกมเปิดตัว เช่น ชุด Valente Legendary Outfit, Exclusive Backpack, อุปกรณ์เสริม และไอเทม Cosmetic เพิ่มเติมอีกมากมาย
รายการไอเทมทั้งหมดจากการ Pre-Order และ Deluxe Edition
• เนื้อหาใน Deluxe Edition
- Legendary Outfit: Valente Legendary + โทนสีต่าง ๆ
- Backpack: Pathfinder
- Backpack Attachment: Blanket Roll
- Face Cosmetic: Lip Scar
- Skin: Cowboy Scrappy
- Emote: Finger Gun: Rapid Fire
- 2,400 Raider Tokens
- + Lucky Duck Bundle โบนัสสำหรับการ Pre-Order
- + Astro Bundle โบนัสสำหรับการ Pre-Order
• โบนัสสั่งซื้อล่วงหน้า Deluxe Edition: Astro Bundle
- Legendary Outfit: G-Suit + โทนสีต่าง ๆ
- Backpack: Salvager
- Backpack Attachment: Spaceship Souvenir
• โบนัสสั่งซื้อล่วงหน้า Standard & Deluxe Edition: Lucky Duck Bundle
- Backpack: Hatchling
- Backpack Charm: Golden Rubber Duck
ทั้ง Standard และ Deluxe Edition เปิดให้ Pre-Order แล้ววันนี้ผ่าน PlayStation Store, Microsoft Store, Steam และ Epic Games Store
ใน ARC Raiders ผู้เล่นจะได้รับบทเป็น Raiders — มือปืนพเนจรที่ต้องเอาชีวิตรอดในโลกที่กำลังล่มสลาย เต็มไปด้วยเครื่องจักร ARC สังหาร, Raiders คู่แข่ง และภัยซุ่มโจมตีที่รออยู่ทุกย่างก้าว ท่ามกลางการต่อสู้ที่กดดันและโลกกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยปริศนาและโอกาส ผู้เล่นจะต้องออกค้นหาทรัพยากรบนพื้นผิวอันอันตราย เพื่อนำมาสร้างถิ่นฐานในชุมชนใต้ดินที่มีชื่อว่า Speranza
ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนเกมเอาตัวรอดที่เน้นความท้าทายและเดิมพันสูง หรือเพิ่งเข้ามาใหม่ในแนวนี้ ARC Raiders จะชวนคุณสร้างเส้นทางของตัวเอง เรื่องราวของตัวเอง และชะตากรรมของตัวเอง ไม่ว่าคุณจะเล่นเป็นทีมหรือลุยเดี่ยว
ARC Raiders เปิดให้เล่นได้อย่างเป็นทางการในวันที่ 30 ตุลาคม 2025 บน PC ผ่าน Steam และ Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series X|S, และผ่านระบบ Cloud Streaming บน Nvidia GeForce NOW คุณสามารถเพิ่ม ARC Raiders ไว้ใน Wishlist ของคุณได้แล้ววันนี้ ติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://arcraiders.com/ เข้าร่วม Discord หรือติดตามได้ที่ @arcraidersgame บน X (เดิมคือ Twitter) และ YouTube
