Ultimate Game ปลุกตำนาน "Iris Origin" สู่โฉมใหม่ที่อลังการกว่าเดิม!

อัลติเมตเกม เปิดตัว "Iris Origin SEA: A New Legend Rises" การกลับมาของ IP ระดับตำนานในรูปโฉมใหม่ อัดแน่นด้วยกราฟิกและระบบการเล่นที่ทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิม เอาใจเกมเมอร์แบบจัดเต็ม Cross-platform เล่นได้ทั้ง PC และมือถือ พร้อมเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว
Iris Origin SEA คือ การยกระดับเกมระดับตำนานขึ้นสู่ความสมบูรณ์แบบอีกขั้น ด้วยงานภาพใหม่และประสบการณ์การเล่นที่ทันสมัย ผ่านระบบเกมเพลย์และระบบ RPG แบบจัดเต็ม ถูกใจเกมเมอร์สายฮาร์ดคอร์ แต่ยังคงความเล่นง่ายตามแบบฉบับ Ultimate Game ไว้เหมือนเดิม
ตัวเกมอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาที่ห้ามพลาดมากมาย ไม่ว่าจะเป็นระบบอาชีพให้เลือกสร้างสไตล์การเล่นที่เป็นตัวเองจาก 6 สายอาชีพหลัก อาทิ Knight, Hunter, Mage, Ranger, Guardian และ Berserker, ระบบการ์ดทาโรต์ เพิ่มค่าสถานะสเตตัสสุดแกร่งให้กับตัวละครได้อย่างอิสระ, ระบบแปลงร่างเป็นเหล่ามอนสเตอร์เพื่อดึงความสามารถออกมาใช้งานพลิกแพลงการ เล่นได้หลากหลาย สร้างสไตล์การเล่นแบบไม่ซ้ำใคร , ระบบตีบวก อัปเกรดอุปกรณ์สุดคลาสสิค เพิ่มค่าสถานะสเตตัสมากมาย พร้อมเอฟเฟ็กต์แสงตามระดับสุดอลังการ
พร้อมโหมดการต่อสู้สุดมันส์ ทั้งแบบเดี่ยว, ปาร์ตี้ และแบบกิลด์ ที่อัดแน่นมาแบบเน้น ๆ ไม่ว่าจะเป็น Arena , Castle Siege, Guild War และ Guild War 5v5 อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เล่นผจญภัยในดินแดนแห่งไกอาร์สุดยิ่งใหญ่ รับภารกิจตะลุยพื้นที่ ลึกลับ สำรวจดันเจี้ยนและดินแดนที่ไม่มีใครรู้จัก พร้อมรวมพลังกับผองเพื่อนนักผจญภัย ออกผจญภัยในดินแดนต่าง ๆ ออกล่าเหล่าบอสสุดโหดมากมายไม่ว่าจะเป็น World Boss, Daily Boss, Guild Raid และ Dungeon Boss ท้าทายความสามารถตามล่า ไอเทมและของล้ำค่าระดับตำนาน
โดย Iris Origin SEA เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ววันนี้ ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2568 เพื่อรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 35,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ Iris Origin SEA Pre-Register หรือ ลงทะเบียนผ่าน App Store / Google Play / AppGallery
และเตรียมตัวมาร่วมปลุกตำนานบทใหม่ไปพร้อมกัน! กับงานแถลงข่าว Iris Origin SEA: A New Legend Rises สัมผัสประสบการณ์ความสนุก สุดยิ่งใหญ่เอาใจแฟน ๆ แบบจัดเต็ม ไม่ว่าจะเป็นการทดลองเล่น Iris Origin SEA ก่อนใคร, กิจกรรมช่วงเวลาพิเศษ(Happy Hour), กิจกรรม Photo Booth, Cosplay Gameplay Review สำหรับเก็บภาพความประทับใจ และกิจกรรม Activity Passport เก็บเควสล่ารางวัลจากบูธกิจกรรม เพื่อลุ้นรางวัลระดับพรีเมียมจากพาร์ทเนอร์มากมาย
พร้อมไฮไลต์พิเศษ ไลฟ์สตรีมโชว์จากสองนักแสดงชื่อดัง "นัท ศุภณัฐ" และ "ปิง โอบนิธิ" ที่จะมาถ่ายทอดเสน่ห์ของเกมแบบสด ๆ ปิดท้ายความสนุกด้วยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน T-POP สาวสวย Benz Khaokhwan (เบนซ์ ข้าวขวัญ) โดยผู้ที่สนใจสามารถ walk-in เข้าร่วมงาน ในวันอังคารที่ 23 กันยายน 2568 เวลา 11.00 – 20.00 น. ณ ลาน Eden ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าสำหรับเข้าร่วมงานเพื่อรับของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟและสิทธิพิเศษก่อนใคร ได้ที่ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานแถลงข่าว Iris Origin SEA
สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Iris Origin SEA และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook, YouTube, TikTok และ Discord
