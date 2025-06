"Splatoon" เปิดตัวเกมภาคแยก ผจญภัยเกาะปริศนา

สามารถทำยอดขายรวมทั่วโลกไปได้แล้วกว่า 3.5 ล้านเครื่อง

#NintendoSwitch2 has sold over 3.5 million units worldwide in its first four days, becoming the fastest-selling Nintendo hardware ever globally. pic.twitter.com/JNrl3Z92pv— Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 11, 2025