"ฮ่องเต้หญิงฟ้าลิขิต" เกมโต้ตอบคนแสดงจริง วางจำหน่ายแล้ววันนี้!

"ฮ่องเต้หญิงฟ้าลิขิต" เกมโต้ตอบฟูลโมชั่นวิดีโอ (FMV) จากทีมผู้สร้าง The Invisible Guardian ที่เคยคว้ารางวัล BAFTA พร้อมเปิดให้บริการแล้วบน Steam, App Store และ Google Play
"ฮ่องเต้หญิงฟ้าลิขิต" ใช้คนแสดงจริงเต็มรูปแบบในความคมชัด 4K พร้อมนักแสดงชื่อดัง การแสดงสดเต็มรูปแบบในฉากจริง ก้าวเข้าสู่วังหลวงแดนตะวันออกอันยิ่งใหญ่ สัมผัสเสน่ห์ราชวงศ์ถังที่แท้จริง นักแสดงชื่อดังรวมถึงนักแสดงที่มีชื่อเสียงอย่าง Kuan Hung ที่แสดงในซีรีส์ฮิตของ Netflix เรื่อง Meteor Garden
ตัวเลือกของผู้เล่นจะเป็นตัวกำหนดเรื่องราว สัมผัสการไต่เต้าของบูเช็กเทียนภายในวังหลัง จากบุคคลระดับล่างสู่ฮองเฮาผู้ปกครองราชวงศ์ถังแห่งประเทศจีน ผ่านเส้นทางเนื้อเรื่องกว่า 100 เส้นทางแห่งความเป็นไปได้ ด้วยเนื้อหากว่า 8 ชั่วโมง สำรวจบุคลิกภาพของตนเองผ่านฟีเจอร์ภาพรวมอุปนิสัย รวมถึงของสะสมโบราณวัตถุ และเปิดเผยแผนลับที่ซ่อนอยู่ในประวัติศาสตร์
"เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้นำเสนอชีวิตที่น่าหลงใหลของบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจและเป็นสัญลักษณ์อย่างบูเช็กเทียน" Demi Guan ผู้ผลิตฮ่องเต้หญิงฟ้าลิขิตกล่าว "ผู้เล่นจะได้สัมผัสการเดินทางอันน่าทึ่งของเธอตั้งแต่วัยเยาว์ในวังหลัง ไปจนถึงการเติบโตสู่อำนาจในวังหลวง ตลอดทั้งหมดนี้ เราใส่ใจอย่างมากในการแสดงความยิ่งใหญ่และประวัติศาสตร์อันมั่งคั่งของราชวงศ์ถังในผลงานดังกล่าว และเราหวังว่าผู้ชมทั่วโลกจะสนุกกับมัน"
"ฮ่องเต้หญิงฟ้าลิขิต" วางจำหน่ายแล้วบน Steam ในราคา 220 บาท พร้อมส่วนลด 20% เหลือ 176 บาท เป็นเวลาจำกัด นอกจากนี้ยังมีให้เล่นบน App Store และ Google Play คำบรรยายและข้อความเมนูที่ได้รับการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นอย่างสมบูรณ์ ทั้งภาษาอังกฤษ, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ไทย รวมถึงจีนตัวย่อและจีนตัวเต็ม
