"Among Us x Genshin Impact" แจกสกินคอลแลปส์ฟรี 10 ก.ย.นี้

ก่อนหน้านี้ทาง Among Us ได้เปิดเผยภาพเงาปริศนาคล้าย Paimon จากเกม Genshin Impact ทำเอาแฟน ๆ คาดเดากันไปต่าง ๆ นา ๆ ล่าสุดได้ประกาศการคอลแลปส์อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน เป็นต้นไป
innersloth ผู้พัฒนาเกม Among Us ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการคอลแลปส์ Genshin Impact ในครั้งนี้เป็นการเปิดตัว "เวอร์ชันจันทราที่ 1" แพตช์ใหม่ของ Genshin Impact ที่กำลังจะอัปเดตในวันที่ 10 กันยายนนี้ ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับการเริ่มต้นกิจกรรมคอลแลปส์ โดยทาง Innersloth ได้ร่วมมือกับ HoYoverse เพื่อสร้าง Cosmetic สุดพิเศษโดยเฉพาะ
เพียงผู้เล่นล็อกอินเข้าเกม Among Us ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน - 10 ตุลาคม จะได้รับไอเทม Cosmetic คอลแลปส์สุดพิเศษฟรี โดยไอเทมที่จะได้รับ ได้แก่ Paimon Wig, Paimon Costume และ Crest of the Best Travel Companion Nameplate
หลังจากล็อกอินในช่วงเวลากิจกรรม ไอเทมต่าง ๆ จะถูกส่งไปที่ช่องเก็บของของผู้เล่นโดยตรง ด้วยชุด Cosmetic พิเศษ ผู้เล่นจะได้แต่งตัวเป็นอาหารฉุกเฉินสุดน่ารัก เอาชีวิตรอดจาก Imposter หรือเขมือบ Crewmate ในเกมตามหาฆาตกรสุดหรรษา ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.innersloth.com/among-us-x-genshin-impact/
