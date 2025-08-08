HP หนุน ISV ไทย พัฒนาโซลูชัน AI เปิดโครงให้รับสนับสนุน Workstation ฟรี

เอชพี เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ AI Workstation ภายใต้ซีรีส์ HP Z ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เน้นตอบสนองการใช้งาน AI ที่เข้ามาทำให้ธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยข้อมูลล่าสุดชี้ว่าในปีที่ผ่านมาองค์กรมากกว่า 70% ได้เริ่มนำ AI เข้ามาปรับใช้แล้ว แต่ในขณะเดียวกัน พนักงานกว่า 1 ใน 3 ยังคงรู้สึกว่าอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการในการทำงานยุคใหม่
วรานิษฐ์ อธิจรัสโรจน์ กรรมการผู้จัดการ เอชพี ประเทศไทย กล่าวว่า AI เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง เอชพีมองเห็นเทรนด์นี้และได้นำเสนอคอมพิวเตอร์ที่มาพร้อม AI Companion ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ก่อนที่จะยกระดับไปอีกขั้นด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ Z ซีรีส์ ที่สามารถนำไปใช้เป็น AI เพื่อวิเคราะห์ ประมวลผล และสื่อสารได้จบในเครื่องเดียว ตอบโจทย์การทำงานแบบไฮบริดเวิร์กและอนาคตได้อย่างสมบูรณ์
“ประเทศไทยเป็นตลาดที่สำคัญมาก เราเห็นการเติบโตของการใช้ AI อย่างต่อเนื่อง ลูกค้าในหลายองค์กรนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ ไม่เพียงแต่สร้างรูปแบบการทำงานใหม่ๆ แต่ยังสามารถสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ให้แก่องค์กร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และส่งเสริมการพัฒนาทักษะของพนักงานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ”
กลุ่มผลิตภัณฑ์ Workstation ของ HP ในปีนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับเวิร์กโฟลว์ AI ที่ซับซ้อน โดยเน้นการประมวลผลแบบ “AI on Edge” ซึ่งทำให้การทำงานสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ตั้งแต่ ZBook แบบพกพาที่ทรงพลัง ไปจนถึง Z Desktop ประสิทธิภาพสูง
โดยหัวใจสำคัญคือการนำเสนอประสิทธิภาพระดับสูงด้วยหน่วยประมวลผลกราฟิกรุ่นใหม่ล่าสุด NVIDIA RTX Pro Blackwell Series ที่เอชพีนำเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เริ่มต้นตั้งแต่หลักแสนบาท ไปจนถึงหลักล้านบาท โดยในกลุ่มสินค้านี้ ราว 50% เริ่มผลิตจากโรงงานในประเทศไทยแล้ว
เพิ่มศักยภาพคนไทย สนับสนุน Workstation ให้ ISV ฟรี
วรานิษฐ์ ได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของ เอชพี ในการ “Unlock ศักยภาพคนไทย เพื่อคนไทยด้วยกัน” โดยผลิตภัณฑ์ Z Workstations ในประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Made in Thailand” ซึ่งไม่เพียงช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ห่วงโซ่อุปทานในประเทศ แต่ยังเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสครั้งสำคัญ
พร้อมกันนี้ HP ยังได้เตรียมเข้าไปสนับสนุนกลุ่มผู้พัฒนาซอฟต์แวร์อิสระ (ISVs) ในประเทศไทย เข้าร่วมเป็นพันธมิตร โดยเอชพีพร้อมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Workstation เพื่อให้นักพัฒนาไทยได้ใช้ฮาร์ดแวร์ที่ดีที่สุดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและโซลูชันที่ตอบโจทย์ตลาดไทย
"ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงใกล้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจ ส่งข้อมูลเข้ามาเพื่อขอสนับสนุนการใช้งาน Workstation ที่เบื้องต้นทางเอชพี จะพิจารณาจากรูปแบบการของนำไปใช้เพื่อพัฒนาโซลูชัน AI ของคนไทย ที่ให้ผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง โดยก่อนหน้านี้เริ่มมีโครงการลักษณะดังกล่าวในต่างประเทศมาแล้วเช่นกัน"
ภายใต้วิสัยทัศน์ “One HP” เอชพีตอกย้ำว่าบริษัทไม่ได้มีเพียงโน้ตบุ๊กหรือพรินเตอร์ แต่เป็นผู้ผลิตที่มีสินค้าครบวงจร ตั้งแต่คอมพิวเตอร์, มอนิเตอร์, ไปจนถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆ และให้คำมั่นสัญญาว่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้