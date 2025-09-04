ส่องเกมเพลย์ "007 First Light" พร้อมจำหน่าย 27 มี.ค.

โชว์ตัวอย่างเล่นจริงกว่า 30 นาทีของเกมแอ็คชั่นสุดยอดสายลับฉบับด้นสด ที่เหล่าคนไม่ถนัด Hitman ก็สามารถสนุกเพลิดเพลินไปกับมันได้
ในช่วง State of Play ล่าสุด ทางค่าย IO Interactive ได้ออกมาสาธิตการเล่นจริงสำหรับ 007 First Light ผลงานเกมภาคใหม่ในจักรวาลพยัคฆ์ร้ายสายลับ 007 โดยตัวเกมจะวางจำหน่ายลงให้กับเครื่อง PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 และ PC (Steam / Epic Games Store) ในวันที่ 27 มีนาคมปี 2026
เรื่องราวของเกมจะเล่าย้อนเหตุการณ์สมัยตอนที่ "เจมส์ บอนด์" (ให้เสียงโดย "Patrick Gibson") ยังคงเป็นสายลับฝึกหัดวัยกำลังห้าว แล้วต้องมารับภารกิจติดตามไล่ล่าสายลับนอกรีตรุ่นพี่ที่มักนำหน้าเขาอยู่ก้าวหนึ่งเสมอ
เนื่องด้วยมันเป็นผลงานจากทีมนักพัฒนาที่เคยสร้างแฟรนไชส์นักฆ่าอย่าง Hitman มาก่อน ระบบเกมเพลย์การลอบเร้นแทรกซึมเข้าหาเป้าหมายจึงมีหลายองค์ประกอบที่ดูคล้ายคลึงกัน แต่ที่ต่างออกไปคือนิสัยอันบ้าระห่ำของบอนด์ที่ถึงแม้จะถูกตรวจจับได้ เขาก็สามารถใช้ปืนและหมัดอัดเหล่าศัตรูพาตัวเองรอดออกมาได้เสมอ
เกม "007 First Light" มีแผนผลิตวางขายทั้งแบบชุดปกติ Standard, Deluxe, Specialist ไปจนถึงชุดพรีเมียมราคาแพงเหยียบหมื่นอย่าง Legacy ที่มาพร้อมกับปืนทองคำ Golden Gun สุดหรู
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
