"Blade & Soul Heroes" พร้อมเล่นฟรี 24 ก.ย.

เกมแอ็คชั่น MMORPG สดใสน่ารักในจักรวาล "เบลดแอนด์โซล" จ่อเปิดให้บริการปลายเดือนนี้ทั้งบนพีซีและมือถือ
NCSOFT ออกมาประกาศเตรียมเปิดให้บริการ Blade & Soul Heroes ผลงานเกมแนวแอ็คชั่น MMORPG สะสมตัวละคร ที่มีกำหนดแผนปล่อยดาวน์โหลดเล่นฟรีในวันที่ 24 กันยายนปี 2025 ผ่านช่องทางทั้ง Steam, Purple, iOS และ Android
ตัวเกมจะบอกเล่าการเดินทางผจญภัยของ Yusol หญิงสาวตัวเอกผู้พยายามสร้างกลุ่มของเธอขึ้นมาใหม่และทวงหาความยุติธรรมจากผู้ที่ทำลายกลุ่มของเธอ Yusol จะต้องออกไล่ล่า Yi Chun ผู้ชั่วร้ายรวมทั้งไขปริศนาของลัทธิ Heaven's Fall โดยตลอดเส้นทางเราจะได้พานพบเหล่าฮีโร่มากมายกว่า 40 ตัวละครที่แต่ละคนต่างมีทักษะและเรื่องราวเป็นของตัวเอง
ระบบการเล่นจะผสมผสานระหว่างแนวเทิร์นเบสวางแผนผลัดตาใส่คำสั่งกับแนวแอ็คชั่นต่อสู้แบบเรียลไทม์ ซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกสลับไปมาระหว่างเกมเพลย์สองสไตล์ได้อย่างลื่นไหล เมื่ออยู่ในโหมดเทิร์นเบสสมาชิกทั้ง 5 คนในทีมจะเรียงหน้าเข้าสู่สนามรบพร้อมกัน ในขณะที่โหมดต่อสู้แบบเรียลไทม์ เราจะได้บังคับตัวละครหลักหนึ่งตัวโดยสมาชิกที่เหลืออีกสี่คนจะคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตผ่านปุ่มกดสกิล
เกม "Blade & Soul Heroes" นั้นเคยเปิดให้บริการมาแล้วก่อนหน้านี้เมื่อปี 2024 ภายใต้ชื่อ Hoyeon ในเซิฟเกาหลีและชื่อ Go-En ในเซิฟญี่ปุ่น ซึ่งนี่จะถือเป็นครั้งแรกที่ผู้เล่นชาวตะวันตกรวมถึงฝั่งไทยเราจะได้สัมผัสมันเสียที
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
plaync.com
gematsu
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*