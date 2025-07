"The Last of Us Part II Remastered" อัปเดตโหมดใหม่ เรียงไทม์ไลน์ให้เข้าใจง่ายขึ้น

ลำดับเหตุการณ์จะถูกจัดวางเรียงใหม่ทั้งหมดให้ถูกต้องตรงตามไทม์ไลน์ สมมติเราเล่นเป็นตัวละคร "เอลลี่" ที่กำลังเศร้าโศกเสียใจอยู่ดีๆ สักพักภาพก็จะตัดสลับมายังตัวละคร "แอ๊บบี้" ที่กำลังใช้ชีวิตอย่างสุขสบายหลังชำระแค้นได้สำเร็จ

สตูดิโอ Naughty Dog ประกาศปล่อยดาวน์โหลดแพทช์อัปเดตฟรีตัวใหม่ล่าสุดสำหรับเกมทั้งเวอร์ชัน PS5 และ PC โดยเนื้อหาหลักหัวใจสำคัญของแพทช์อัปเดตดังกล่าวคือการบรรจุเพิ่มเติมโหมดเนื้อเรื่องแคมเปญที่ถูกจัดเรียงลำดับเหตุการณ์ใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ผู้เล่นเข้าใจเรื่องราวได้ถูกต้องตรงตามเส้นเวลาหากใครเคยเล่นเกมต้นฉบับมาจะรู้ดีว่าโหมดแคมเปญของ The Last of Us Part II นั้นจะแบ่งเรื่องราวออกเป็นสองช่วงด้วยกัน ช่วงแรกเราจะได้เล่นเป็น "เอลลี่" ออกเดินทางไล่ล่าล้างแค้นเหล่าผู้ที่ทำให้เธอเจ็บ ในขณะที่ช่วงครึ่งหลังเราจะได้สัมผัสมุมมองของตัวละครใหม่อย่าง "แอ๊บบี้" ที่ช่วยให้เรารับรู้ถึงเหตุผลแรงจูงใจในการกระทำของเธอทว่าการเล่นในโหมด Chronological นั้นและมุมมองก็จะตัดสลับเปลี่ยนไปมาระหว่างสองตัวละครหลักอยู่เช่นนี้เรื่อยไปจนกระทั่งจบเกม เป็นการช่วยให้ผู้เล่นอย่างเราเข้าใจผลลัพธ์ของการกระทำที่ฝ่ายหนึ่งมีต่ออีกฝ่ายได้เป็นอย่างดีโดยชุดแรกคือสกินนาธานเดรคสำหรับตัวละครโจเอล ส่วนอีกชุดจะเป็นสกินแซมเดรคสำหรับตัวละครทอมมี่ ซึ่งเหมือนกับเป็นการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปีของสตูดิโอ Naughty Dog ไปในตัว