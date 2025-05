แคมเปญใหญ่แห่งปี "PlayStation’s Days of Play 2025" เริ่มแล้ววันนี้!

ในแคมเปญ "PlayStation’s Days of Play 2025" เกมเมอร์จะได้พบกับโปรโมชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับอุปกรณ์เกมจาก PlayStation ไม่ว่าจะเป็นคอนโซล PS5, คอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense, แผ่นเกม PS5 และครั้งแรกของคอนโซล PlayStation 5 Pro รับส่วนลดทันที 1,800 บาท โดยสามารถติดตามข้อมูลอัปเดตล่าสุดของโปรโมชันต่าง ๆ ได้ที่ร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ● คอนโซลราคาพิเศษ เพียง 16,890 บาท● คอนโซลราคาพิเศษ เพียง 13,890 บาท● คอนโซลราคาพิเศษ เพียง 27,690 บาท● ส่วนลด 1,800 บาท สำหรับและ ชุดบันเดิล● ส่วนลด 1,000 บาท สำหรับหูฟังเอียร์บัดไร้สาย● ส่วนลด 1,000 บาท สำหรับคอนโทรลเลอร์ไร้สาย● ส่วนลด 700 บาท สำหรับอุปกรณ์ควบคุม● ส่วนลด 500 บาท สำหรับคอนโทรลเลอร์ไร้สาย● ส่วนลดเกม PS5 ยอดนิยมอย่าง Astro Bot, Gran Turismo® 7, God of War™ Ragnarök, Marvel’s Spider-Man 2, Rise of the Ronin™, The Last of Us™ Part II Remastered และอีกมากมายกว่า 12 เกมพบกับแคมเปญ "PlayStation’s Days of Play 2025" ที่ Sony Store ทุกสาขา, Shopify และร้านจำหน่ายอุปกรณ์ IT ที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 11 มิถุนายน 2568 (สินค้ามีจำนวนจำกัด) ดูร้านค้าที่ร่วมแคมเปญได้ที่ www.playstation.com