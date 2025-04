ซีซั่นสองยังไม่ฉาย "The Last of Us" เดินหน้าสร้างซีซั่นสามแล้ว!

"The Last of Us" ซีซั่นสอง เล่าเรื่องราวห้าปีหลังจากเหตุการณ์ในซีซั่นแรก Joel และ Ellie ต้องเผชิญหน้ากับความขัดแย้งระหว่างกันและกัน รวมถึงโลกที่อันตรายและคาดเดาไม่ได้ยิ่งกว่าที่พวกเขาจากมานักแสดงชุดเดิมที่จะกลับมาในซีซั่นสอง ได้แก่ เปโดร ปาสคาล (Pedro Pascal) รับบท Joel, เบลล่า แรมซีย์ (Bella Ramsey) รับบท Ellie, เกเบรียล ลูน่า (Gabriel Luna) รับบท Tommy และ รูติน่า เวสลีย์ (Rutina Wesley) รับบท Maria พร้อมด้วยนักแสดงชุดใหม่ที่ประกาศรายชื่อไปก่อนหน้านี้ ได้แก่ เคทลิน เดเวอร์ (Kaitlyn Dever) รับบท Abby, อิซาเบล่า เมอร์เซด (Isabela Merced) รับบท Dina, ยัง มาซิโน (Young Mazino) รับบท Jesse, เอเรียลลา แบเรอร์ (Ariela Barer) รับบท Mel, ทาทิ แกเบรียล (Tati Gabrielle) รับบท Nora, สเปนเซอร์ ลอร์ด (Spencer Lord) รับบท Owen, แดนนี่ รามิเรซ (Danny Ramirez) รับบท Manny และ เจฟฟรีย์ ไรต์ (Jeffrey Wright) รับบท Isaac รวมทั้งนักแสดงรับเชิญ แคทเธอรีน โอฮาร่า (Catherine O’Hara)เผยว่า “เราไม่สามารถเน้นย้ำได้มากไปกว่านี้ว่า HBO รู้สึกภูมิใจมากแค่ไหนกับความสำเร็จอันโดดเด่นที่เราเชื่อว่าซีซั่นที่สองของ The Last of Us ได้สร้างไว้ เคร็ก, นีล, แคโรลีน และทีมผู้อำนวยการสร้าง นักแสดง และทีมงานทุกคนได้สร้างสรรค์ผลงานภาคต่อที่ยอดเยี่ยม และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้สานต่อพลังแห่งการเล่าเรื่องของเคร็ก และ นีล ไปสู่ซีซั่นที่สามซึ่งเรามั่นใจว่าจะสร้างความประทับใจและยอดเยี่ยมไม่แพ้กัน”เผยว่า “พวกเราตั้งใจที่จะสร้างซีซั่นที่สองให้เป็นผลงานที่พวกเราภาคภูมิใจ ผลลัพธ์ที่ได้นั้นเกินความคาดหมายที่เราตั้งไว้เสียอีก ต้องขอบคุณความร่วมมืออย่างต่อเนื่องของเรากับ HBO และผลงานที่สมบูรณ์แบบไร้ที่ติของนักแสดงและทีมงานที่ไม่มีใครเทียบได้ของเรา พวกเราตั้งตารอที่จะสานต่อเรื่องราวของ The Last of Us ในซีซั่นที่สาม”“การได้เห็น The Last of Us ถูกถ่ายทอดออกมาอย่างงดงามและสมจริงนับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากในอาชีพของผม และผมรู้สึกขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอย่างกระตือรือร้นและท่วมท้นจากแฟนๆ ความสำเร็จส่วนใหญ่นั้นต้องยกความดีความชอบให้กับเคร็ก เมซิน คู่หูคู่ใจของผม ความร่วมมือกับ HBO และทีมงานของเราที่ PlayStation® Productions ในนามของทุกคนใน Naughty Dog รวมทั้งนักแสดงและทีมงานของเรา ขอขอบคุณอย่างมากที่มอบโอกาสนี้ให้กับเรา พวกเราตื่นเต้นมากที่จะได้สร้างสรรค์ The Last of Us ให้พวกคุณได้ชมกันอีก”กล่าวเสริมThe Last of Us ซีซั่นสองได้รับเสียงชื่นชมจากบรรดานักวิจารณ์ว่าเป็นเรื่องราวที่ “งดงามและน่าสะเทือนใจ” (จาก Variety, U.S.) รวมทั้ง “ยอดเยี่ยมและสวยงาม” (จาก IndieWire, U.S.) ควบคู่ไปกับการแสดงที่ได้รับการยกย่องว่า “ไร้ที่ติ” (จาก USA Today, U.S.) และ “ฉากแอ็กชันที่ทำให้อ้าปากค้าง” (จาก The Hollywood Reporter, U.S.) นอกจากนี้ Empire (U.S.) เฉลิมฉลองซีซั่นใหม่ในฐานะ “โทรทัศน์ที่รุ่งเรืองสูงสุด” ในขณะที่ Collider (U.S.) ได้ยกย่องว่าเป็น “หนึ่งในซีซั่นที่ดีที่สุดของทีวีในปี 2025”The Last of Us ดัดแปลงจากวิดีโอเกมยอดฮิตของ Naughty Dog ซึ่งพัฒนาสำหรับเครื่องเล่น PlayStation® เขียนบทและอำนวยการสร้างโดย เคร็ก เมซิน (Craig Mazin) และ นีล ดรัคแมนน์ (Neil Druckmann) ซีรีส์เรื่องนี้เป็นผลงานการสร้างสรรค์ร่วมกันกับ Sony Pictures Television อำนวยการสร้างโดย แคโรลีน สเตราส์ (Carolyn Strauss), แจ็กเกอลีน เลสโก (Jacqueline Lesko), เซซิล โอคอนเนอร์ (Cecil O’Connor), อาซัด คิซิลบาช (Asad Qizilbash), คาร์เตอร์ สวอน (Carter Swan) และ อีวาน เวลส์ (Evan Wells) พร้อมด้วยผู้เขียนบทและผู้อำนวยการสร้างร่วม ฮัลลีย์ กรอสส์ (Halley Gross) บริษัทผู้ผลิต PlayStation® Productions, Word Games, Mighty Mint และ Naughty Dogรับชม The Last of Us ซีซั่น 2 ได้ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน ทาง Max และ HBO สมัครสมาชิก Max ได้ที่ www.max.com หรือผ่าน Apple App Store หรือ Google Play Store เริ่มต้นเพียง 199 บาท/เดือน และ 1,390 บาท/12 เดือน สตรีม Max บนอุปกรณ์ที่คุณต้องการ Max ยังมีให้บริการผ่าน AIS และ 3BB อีกด้วย