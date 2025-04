โซนี่ ประกาศ "The Last of Us Complete" มัดรวมสองภาค ครบจบในตัว

gematsu

บริษัท Sony Interactive Entertainment จับมือสตูดิโอ Naughty Dog ร่วมกันประกาศเปิดตัวชุดบันเดิลรวมเกมสองภาคในซีรีส์ทั้งและสำหรับเครื่องเล่นเกมคอนโซลผู้เล่นจะได้สัมผัสตัวเกมภาคแรกที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อ PS5 ที่รองรับลูกเล่นต่างๆบนคอนโทรลเลอร์ DualSense, ระบบเสียง 3D Audio และอื่นๆอีกมากมาย ในขณะที่ตัวเกมภาคสองนอกเหนือจากเนื้อหาแคมเปญหลักแล้ว ภายในยังจะมีคลิปวิดีโอเบื้องหลังการสร้าง, ด่านที่ถูกลืม Lost Levels, โหมดเล่นกีตาร์ รวมถึงโหมดเสริมโร้กไลต์อย่าง No Returnส่วนเวอร์ชันแผ่นดิสก์นั้นจะผลิตออกมาเป็นชุดพิเศษสำหรับนักสะสม Collector’s Edition พ่วงของแถมภาพศิลปะ ปกการ์ตูน และจดหมายขอบคุณจากผู้กำกับ วางขายตามหลังในวันที่ 10 กรกฎาคมนี้ก่อนหน้านี้ทางหัวหน้าสตูดิโอ Naughty Dog เขาเคยได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นเอาไว้ว่า เขาไม่อยากให้แฟนๆตั้งความหวังหรือวางเดิมพันสูงว่ามันจะมีผลงานเกม The Last of Us ออกมาให้เล่นกันอีก และนั่นคงเป็นคำตอบที่ว่าทำไมเราถึงเห็นแต่เกมเวอร์ชันรีมาสเตอร์ตลอดในช่วงหลายปีมานี้