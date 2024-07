"Zenless Zone Zero" เกมแอ็คชันใหม่ล่าสุดจาก Hoyoverse เปิดให้เล่นแล้ววันนี้!

เรื่องราวของ "Zenless Zone Zero" กล่าวถึงอารยธรรมสมัยใหม่ที่ถูกทำลายจนสิ้นซาก โดยภัยพิบัติเหนือธรรมชาติที่ชื่อว่า "Hollow" ในมิติภัยพิบัติที่ผิดปกตินี้ มีมอนสเตอร์อันน่าสะพรึงกลัวอย่าง "Ethereal" ปรากฏตัวอยู่มากมาย ในมหันตภัยอันร้ายแรงนี้ New Eridu ได้อาศัยเทคโนโลยี และทรัพยากรที่จำเป็นในการลุกขึ้นต่อสู้ และต่อต้าน Hollow จนกลายเป็นเมืองสุดท้ายที่เหลือรอดจากภัยพิบัติผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็น "Proxy" อาชีพพิเศษที่คอยนำผู้คนเข้าไปสำรวจใน Hollow ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันไป ผู้เล่นจะได้ร่วมเดินทางไปกับตัวละครที่ไม่เหมือนใคร ก้าวสู่การผจญภัยใน Hollow เอาชนะศัตรูที่น่าสะพรึงกลัว สำเร็จภารกิจที่หลากหลาย และเปิดโปงความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของอารยธรรมสมัยใหม่เพื่อฉลองการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ทาง Hoyoverse ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมายเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับผู้เล่นทั่วโลก รวมถึงการเปิดตัวเพลง "ZENLESS" ร่วมกับ DJ Tiësto ผู้ชนะรางวัล Grammy Awards เช่นเดียวกับ Creator Roundtable รายการพิเศษที่เป็นการพูดคุยกันระหว่างผู้พัฒนา Zenless Zone Zero และ Street Fighter 6 นอกจากนี้ภายในเกมยังได้เตรียมรางวัลมากมายสำหรับผู้เล่น อาทิ Polychromes มากถึง 1,600 รายการ, Master Tapes 70 รายการ, Master Tapes ที่เข้ารหัส 20 รายการ และ Boopons 80 รายการ"Zenless Zone Zero" เปิดให้บริการพร้อมกันทั่วโลกแล้ววันนี้ บนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, PC, Android และ iOS ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่ https://zenless.hoyoverse.com และแฟนเพจ Zenless Zone Zero