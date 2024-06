"Zenless Zone Zero" ไลฟ์สตรีมฉลองเปิดตัวทั่วโลก จัดหนักแจกตั๋วสุ่ม 100 โรล!

"Zenless Zone Zero" เป็นเกมแอ็กชันอาร์พีจีแนวแฟนตาซีในเมืองใหม่ล่าสุดที่พัฒนาขึ้นโดย HoYoverse ภายในเกม อารยธรรมร่วมสมัยถูกทำลายโดยภัยพิบัติที่เรียกว่า Hollow และเมืองแห่งสุดท้ายที่เหลือรอดจากวันสิ้นโลกคือ New Eridu ได้ผงาดขึ้นมาอีกครั้ง ผู้เล่นจะสวมบทบาทเป็น Proxy ไปสำรวจ Hollow, ต่อสู้กับศัตรู, สำเร็จภารกิจ และเปิดโปงความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง New Eridu ร่วมกับตัวละครที่มีเอกลักษณ์จากการทดสอบ Closed Beta ทั้งสามรอบที่ผ่านมา ตัวเกมได้แสดงให้เห็นถึงสไตล์ศิลปะที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา และมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร ผ่านตัวละคร และฝ่ายที่มีความโดดเด่นและแปลกใหม่อย่าง Cunning Hares และ Belobog Heavy Industries สร้างระบบการต่อสู้ที่ตื่นเต้นเร้าใจ และมีชีวิตชีวา ภายในเกมจะได้พบกับความสมดุลระหว่างความคล่องตัวและความลึกซึ้งของเกม นอกจากนี้ยังสร้างประสบการณ์ในการดื่มด่ำไปกับชีวิตในเมือง ซึ่งรวมถึง Sixth Street ที่ที่ผู้เล่นสามารถพบปะกับเหล่าชาวเมือง New Eridu ลิ้มลองกาแฟ และอาหารรสเลิศในเมืองได้ เป็นต้น"Zenless Zone Zero" มุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การเล่นที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ Proxy อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในเวอร์ชันเปิดตัวทั่วโลก นอกจากผู้เล่นจะได้เดินเล่นใน Sixth Street แล้ว ยังสามารถสำรวจท้องถนนในเขตเมืองที่กว้างขวางกว่าเดิมได้ ซึ่งก็คือเมื่อเดินเล่นในเมือง ผู้เล่นจะได้พบกับ Bangboo ที่กำลังรอคอยการช่วยเหลือ ผู้เล่นยังสามารถรับรางวัลได้จากรถบรรทุก ที่ซ่อนอยู่ตามมุมต่าง ๆ และยังมีเซอร์ไพรส์อีกมากมายที่รอการค้นพบ นอกจากนี้ที่ Scott Outpost ที่สามารถมองเห็นขนาดใหญ่มหึมาได้จากระยะไกล ฐานปฏิบัติการอีกแห่งหนึ่งสำหรับนักสำรวจที่อยากท้าทายตัวเอง และเอาชนะศัตรูที่น่าสะพรึงกลัวใน Hollow Zero และนอกจากนี้ เพื่อขยายความสามารถทางธุรกิจของเพื่อให้ผู้เล่นสามารถพักผ่อน เปิดเพลง และตกแต่งภาพติดผนังของตัวเองได้ เมื่อพื้นที่เหล่านี้ได้รับการอัปเดต วิถีชีวิตในมหานคร New Eridu ก็จะมีชีวิตชีวาและจับต้องได้มากขึ้นนอกจากการอัปเดตพื้นที่แล้ว Proxy ยังสามารถปลดล็อกบทที่ 2 บทสลับฉาก ซึ่งเป็นเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ความมั่นคง Zhu Yuan รวมถึงเนื้อเรื่องหลักบทที่ 3 สมาชิกของ Victoria Housekeeping จะเผยโฉมหน้าที่แท้จริงของพวกเขา นอกจากนี้ ยังมีที่จะเข้าร่วมทีมของผู้เล่นในฐานะ Agent ด้วย Bangboo ดีไซน์ใหม่ ๆ ก็สามารถเข้าร่วมการต่อสู้กับผู้เล่นได้เช่นกัน ในเวอร์ชัน 1.0 ผู้เล่นสามารถเลือก Bangboo ที่ต้องการสำหรับการสุ่มล่วงหน้าได้ เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับ Bangboo แรงก์ S ที่ต้องการเพื่อต้อนรับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ "Zenless Zone Zero" ได้เตรียมของรางวัลในเกมมากมาย ประกอบด้วย Polychrome สูงสุด 1,600 อัน, Master Tape 70 อัน, Encrypted Master Tape 20 อัน และ Boopon 80 ใบ ผู้เล่นสามารถรับรางวัลได้จากการพัฒนาความคืบหน้าในเกม เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวทั่วโลก และสัมผัสประสบการณ์กิจกรรมจำกัดเวลาอย่าง "จับตาดูการคบเพื่อนของเด็ก" และ "เดินระวังหน่อยนะ""Zenless Zone Zero" จะเปิดให้บริการพร้อมกันทั่วโลกในวันที่ 4 กรกฎาคมนี้ บนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, PC, Android และ iOS ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://zenless.hoyoverse.com/ Zenless Zone Zero และแฟนเพจ Zenless Zone Zero