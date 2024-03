"Zenless Zone Zero" เกมใหม่ล่าสุดจาก HoYoverse เปิดลงทะเบียน CBT รอบใหม่!

Zenless Zone Zero คือเกมแอ็กชันอาร์พีจีแนวแฟนตาซีในเมืองใหม่ล่าสุดจาก HoYoverse ผู้เล่นจะได้สัมผัสการผจญภัยหลังวันสิ้นโลก ซึ่งอารยธรรมร่วมสมัยที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องนั้น ถูกทำลายโดยภัยพิบัติเหนือธรรมชาติที่เรียกว่า Hollow ท่ามกลางมหันตภัยอันร้ายแรงนี้ เมือง New Eridu ได้ผงาดขึ้นมาอีกครั้ง และพัฒนาจนกลายเป็นแสงสว่างสุดท้ายของอารยธรรมสมัยใหม่ ในเกมนี้ ผู้เล่นจะสวมบทบาทเป็น Proxy และก้าวสู่การผจญภัย ท้าทายศัตรูสุดแกร่งที่ไม่รู้จัก และเปิดโปงความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของ New Eriduการทดสอบการขยายเสียงครั้งนี้ จะแนะนำให้ผู้เล่นได้รู้จักกับตัวละครใหม่ล่าสุด Zhu Yuan และทีมปฏิบัติการพิเศษสืบสวนคดี (N.E.P.S.) ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองรักษาความมั่นคง New Eridu ผู้เล่นจะได้พบเจอกับเหล่า Bangboo รุ่นใหม่ล่าสุด ซึ่งจะมาพร้อมกับเทคนิคการต่อสู้ที่พัฒนาขึ้นใหม่ อย่างกลไกการปฏิบัติการร่วมกันกับ Bangboo อีกด้วย นอกจากนี้ ระบบ Hollow Deep Dive System (H.D.D.) ยังได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่ ความท้าทายในการต่อสู้ Shiyu Defense รวมถึงภารกิจการต่อสู้ต่าง ๆ ที่เพิ่งออกมาอย่างสด ๆ ร้อน ๆ ถูกเพิ่มลงในระบบแล้วเช่นกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เล่นได้สัมผัสกับประสบการณ์การต่อสู้กับบอส ที่ตื่นเต้นและเร้าใจได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้แล้ว การทดสอบ Closed Beta ในครั้งนี้ ยังมีการอัปเกรดเกมเพลย์การเล่นที่สำคัญให้กับผู้เล่นเช่นกัน ด้วยการอัปเกรดระบบ H.D.D. อย่างรอบด้าน ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับการสำรวจและการถอดรหัส ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นบนอาร์เรย์หน้าจอใหม่ล่าสุด ซึ่งก็คือ Hollow Board นั่นเอง โดยจังหวะการสำรวจนั้นได้รับการปรับปรุงอย่างมาก เกมเพลย์การต่อสู้ต่าง ๆ อย่างคำขอแรลลี่และ Hollow Zero ก็ได้รับการอัปเกรดใหม่ล่าสุด โดยเพิ่มการออกแบบที่ไดนามิกให้กับความยากในการต่อสู้มากขึ้น ทำให้ผู้เล่นมือใหม่ และผู้เล่นฮาร์ดคอร์ได้เพลิดเพลินกับความตื่นเต้นแบบขีดสุด สุดท้ายนี้ New Eridu ยังมีกิจกรรมเกมเพลย์และคู่มือแนะนำเกี่ยวกับเมืองให้กับผู้เล่นมากขึ้น เพื่อรับรองว่า "ชาวเมือง" ทุกคนจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่ดื่มด่ำและสมจริงขณะนี้ผู้เล่นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการทดสอบการขยายเสียง บนแพลตฟอร์ม PC, iOS และ Android ผ่านทาง https://zenless.hoyoverse.com/ ได้แล้ว ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบ Closed Beta บน PlayStation 5 และข้อมูลใหม่ ๆ ของ Zenless Zone Zero ที่เว็บไซต์ทางการ หรือติดตามบัญชี Twitter (X) @ZZZ_TH