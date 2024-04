"Zenless Zone Zero" เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าทั่วโลกแล้ววันนี้!

"Zenless Zone Zero" เป็นเกมแอ็กชันอาร์พีจีแนวแฟนตาซีในเมืองใหม่ล่าสุดที่พัฒนาขึ้นโดย HoYoverse ภายในเกมนั้น อารยธรรมสมัยใหม่ถูกทำลายจนสิ้นซากโดยภัยพิบัติเหนือธรรมชาติที่ชื่อว่า "Hollow" ในมิติภัยพิบัติที่ผิดปกตินี้ มีมอนสเตอร์อันน่าสะพรึงกลัวอย่าง "Ethereal" ปรากฏตัวอยู่มากมาย ในมหันตภัยอันร้ายแรงนี้ New Eridu ได้อาศัยเทคโนโลยี และทรัพยากรที่จำเป็นในการลุกขึ้นต่อสู้ และต่อต้าน Hollow จนกลายเป็นเมืองสุดท้ายที่เหลือรอดจากภัยพิบัติ ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็น "Proxy" อาชีพพิเศษที่คอยนำผู้คนเข้าไปสำรวจใน Hollow ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันไป ผู้เล่นจะได้ร่วมเดินทางไปกับตัวละครที่ไม่เหมือนใคร ก้าวสู่การผจญภัยใน Hollow เอาชนะศัตรูที่น่าสะพรึงกลัว สำเร็จภารกิจที่หลากหลาย และเปิดโปงความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของอารยธรรมสมัยใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผู้เล่นสามารถเพิ่ม Zenless Zone Zero เข้าไปในรายการที่อยากได้บน PlayStation Store และ Epic Store หรือสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ Google Play, App Store และหน้าเว็บไซต์ https://zenless.hoyoverse.com/ เมื่อมีจำนวนผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าจากทั่วโลก ถึงแต่ละเป้าหมายตามที่กำหนด ผู้เล่นลงทะเบียนล่วงหน้าทุกคนจะปลดล็อกรางวัลในเกมมากมายที่เกี่ยวข้องได้ โดยมีรางวัลสูงสุดคือ Master Tape ×20 ที่สามารถแลกรับตัวละครหายากได้, ตัวละคร Agent - Corin, Denny ×30,000 และ Boopon (คูปองอืดงืด) ที่สามารถนำไปแลกรับ Bangboo หายากได้ ซึ่งรางวัลทั้งหมดที่ปลดล็อกจะถูกส่งให้ทางจดหมายในเกม หลังจากที่เกมเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้า และวันเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ทางการ https://zenless.hoyoverse.com/ และ X: @ZZZ_EN