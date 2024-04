AIS จัดงาน Thailand Social AIS Gaming Awards 2024 มอบรางวัลเชิดชูบุคคลในวงการเกมต่อเนื่องปีที่ 4

กล่าวว่า “นับเป็นปีที่ 4 ที่เราร่วมกันจัดงาน Thailand Social AIS Gaming Awards กับไวไซท์ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการยกย่องผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนวงการเกมและอีสปอร์ตไม่ว่าจะเป็น ผู้ผลิตและจำหน่ายลิขสิทธิ์เกม ครีเอเตอร์ รวมถึงนักกีฬาอีสปอร์ต ที่ทำผลงานได้ดีบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ซึ่งนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องเกมและอีสปอร์ตเข้ามาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ พัฒนา Ecosystem ของอุตสากรรมให้ยกระดับสู่สากล สร้างโอกาสการเติบโตให้กับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศต่อไป”กล่าวว่า “อุตสาหกรรมเกมมีส่วนสำคัญอย่างมากในการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ เราอยากช่วยยกระดับของวงการเกมและอีสปอร์ตให้ทัดเทียมระดับสากล”โดยผลการตัดสินของรางวัล Thailand Social AIS Gaming Awards 2024 ในปีนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในวงการเกมและอีสปอร์ต และโซเชียลมีเดียทั้ง 5 ท่าน ร่วมเป็นคณะที่ปรึกษาพิจารณาผลรางวัล ได้แก่1.) คุณจารุพงษ์ โชติคุณากร Business & Partnership Lead for SHIN-A services & Maxion Tech2.) คุณเมธี ช่วยปู่ อาจารย์ประจำสาขาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ Founder & Creative Director บริษัท บั๊คบลิโอ สตูดิโอ จำกัด3.) คุณสักกพล สวาคฆพรรณ CEO, NEX Studio Production Registrar, Thailand Esports Federation (TESF) นายทะเบียนสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย4.) คุณสินิทธ์ อาจหาญวงศ์ CEO & Co-Founder, SHIN-A Service5.) คุณอนุชิต เอี่ยมศรีอุไร CEO, Thisisgame Thailandโดยได้แบ่งรูปแบบของเกณฑ์การตัดสินรางวัล ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ Social Metric for Brand และ Social Metric for Creator ผ่าน 5 แพลตฟอร์มหลัก คือ Facebook, Instagram, TikTok, X และ YouTube ซึ่งในทุก ๆ ช่องทางจะมีน้ำหนักการให้คะแนนที่แตกต่างกันออกไปสำหรับปีนี้รางวัล Thailand Social AIS Gaming Awards 2024 แบ่งเป็น 7 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 41 รางวัล ดังนี้1.รางวัลเกมประเภทที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนโซเซียลมีเดียในปี 2023 จำนวน 14 รางวัล ได้แก่Winner : Hogwarts LegacyFinalist : Marvel's Spider-Man 2, Diablo IVWinner : Party AnimalsFinalist : Lethal Company, SunkenlandWinner : Street Fighter 6Finalist : Mortal Kombat 1, Granblue Fantasy Versus: RisingWinner : RobloxFinalist : PUBG, MinecraftWinner : Arena of ValorFinalist : Free Fire, PUBG MobileWinner : Final Fantasy XVIFinalist : Starfield, Baldur's Gate 3Winner : Counter-Strike 2Finalist : Call of Duty: Modern Warfare III, THE FINALSWinner : Coral islandFinalist : Contraband Police, Cities: Skylines IIWinner : EA SPORTS FC™ 24Finalist : Forza Motorsport, WWE 2K23Winner : ฉันงงมากFinalist : Nice to Z You, Goi: Spooky RunWinner : Honkai: Star RailFinalist : Arena Breakout, Ragnarok Origin GlobalWinner : Resident Evil 4Finalist : Dead Space, Bramble: The Mountain KingWinner : Honkai: Star RailWinner : เกมเศรษฐี 22. รางวัลเกมประเภทที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนโซเซียลมีเดียในปี 2023 จำนวน 8 รางวัล ได้แก่Winner : NeettoFinalist : Thames Malerose, เจ๊ปลาทองWinner : HEARTROCKERFinalist : กิต งายย, Chicken V*Winner : Zbing Z.Finalist : แป้งสามป๋องซาว, Chichi ChannelWinner : ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืนFinalist : Three Man Down, โอ๊ต ปราโมทย์ ปาทานWinner : BNK48Finalist : 4EVE, อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อWinner : Dacapo Ch.Finalist : Aisha Channel, Hey SollyWinner : Winzy โอกาสแพ้น้อยมากกFinalist : SunWaltz Shoutcaster, SakeZa เสกซ่าWinner : BZ Gaming3. รางวัลเกมประเภทที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนโซเซียลมีเดียในปี 2023 จำนวน 9 รางวัล ได้แก่Winner : Radchakan Thongpool (Hoysang)Finalist : Nattawut Muensa (TonyK), Piyapon Boonchuay (GODCRUZ)Winner : Wasu Surapakornniti (Ezqelusia)Finalist : Katanyu Chinsorranan (DUCKMANZ), Weerapat Jantanet (Jacob)Winner : Nopparut Hempamorn (Book)Finalist : Maydic, Thum Homchuen (MindRPG)Winner : Patiphan Posri (CigaretteS,CGRS)Finalist : Itthirit Ngamsaard (foxz), Chanawin Nakchain (JohnOlsen)Winner : Sitchana Jaejan (Kimsensei)Finalist : Metasit Leelapipatkul(Moowan), Pasu Yensabai (Erez)Winner : Nuengnara Teeramahanon (23savage,23)Finalist : Anucha Jirawong. (Jabz), Worawit Mekchai (Q)Winner : Teedech Songsaisakul (TDKeane)Finalist : Phatanasak Varanan (JubJub), Sorawit Rotjanasinlapin (Michael04)Winner : Bacon Time. (BAC)Finalist : Made in Thailand (MiTH), Buriram United Esports (BRU)Winner : Chanawin Nakchain (JohnOlsen)4. รางวัลเกมประเภทได้แก่Winner : Dragon Gold Channel5. รางวัลเกมประเภทที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนโซเซียลมีเดียในปี 2023 จำนวน 7 รางวัล ได้แก่Winner : ASUS TUFFinalist : Lenovo Legion, ASUS ROGWinner : ASUS ROG PhoneFinalist : Nubia Red Magic, Vivo IqooWinner : Razer BlackwidowFinalist : ASUS ROG, Nubwo X SeriesWinner : SAMSUNGFinalist : ASUS, LGWinner : Logitech GFinalist : Razer DeathAdder, Razer ViperWinner :HyperX Cloud SeriesFinalist : Steelseries Arctis, Razer KrakenWinner : PlayStation 5Finalist : Nintendo Switch, Xbox Series X6. รางวัลเกมประเภทรางวัลบุคคลที่ได้รับความนิยมและถูกพูดถึงมากที่สุดใน AIS eSports Fanpage ในปี 2023 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่Winner : HEARTROCKER7. รางวัลเกมรางวัลพิเศษสาขาบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ผลักดันให้วงการอีสปอร์ตเติบโตในระดับสากล ปี 2023 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่Winner : Teedech Songsaisakul (TDKeane)ผู้ที่สนใจรับชมบรรยากาศงานประกาศรางวัล "Thailand Social AIS Gaming Awards 2024" ย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/AISeSports