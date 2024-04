Tatler Thailand ประกาศ 30 รางวัลสุดยอดแห่งวงการอาหารไทย ‘Tatler Dining Awards 2024’ พร้อมเปิดตัว Tatler Dining Guide

ภายใต้การดำเนินธุรกิจของสื่อและแพลตฟอร์มลักซ์ชัวรีชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชีย ประกาศ 30 รางวัลสุดยอดแห่งวงการอาหารไทยคัดสรรโดยคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติในวงการ Fine Dining จำนวน 20 ท่าน มอบรางวัลแก่ร้านอาหารที่สร้างผลกระทบเชิงบวก ส่งเสริม และเป็นแรงบันดาลใจให้กับวงการอาหารไทย โดย Tatler Dining Awards 2024 ได้ประกาศรางวัล Tatler Dining 20 Awards จำนวน 20 รางวัล และ รางวัล Best of The Year Awards จำนวน 10 รางวัล ที่ไอคอนสยาม อีกทั้ง Tatler Thailand ยังได้เปิดตัว Tatler Dining Guide คู่มือแนะนำร้านอาหารชั้นนำ เขย่าวงการอาหารไทยสำหรับรางวัล Tatler Dining 20 Awards ประกอบไปด้วย●ร้าน Biscotti●ร้าน Blue by Alain Ducasse●ร้าน Chim by Siam Wisdom●ร้าน Coda Bangkok●ร้าน Eat Me Restaurant●ร้าน Enoteca●ร้าน Gianni Ristorante●ร้าน Hei Yin●ร้าน hom●ร้าน Hybrid Restaurant & Wine Bar●ร้าน L'éléphant●ร้าน Le Du●ร้าน Lenzi Tuscan Kitchen●ร้าน Maison Dunand●ร้าน Mott 32 Bangkok●ร้าน New York Steakhouse●ร้าน Phra Nakhon●ร้าน Restaurant Potong by Chef Pam●ร้าน Ribs mannn Khao Yai●ร้าน Samuay & Sonsสำหรับรางวัล Best of The Year Awards ประกอบไปด้วย●รางวัล BEST NEW RESTAURANT: Khaan, Chef Aom Sujira Pongmorn●รางวัล CHEF OF THE YEAR: Thomas & Mathias Sühring, Sühring●รางวัล BEST PASTRY CHEF: Executive Pastry Chef Andrea Bonaffini, Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River●รางวัล BEST INTERIOR DESIGN: Ojo, The Standard, Bangkok Mahanakhon●รางวัล BEST SOMMELIER: Thanakorn "Jay" Bottorff, Head Sommelier at INDDEE●รางวัล BEST SERVICE: Le Normandie by Alain Roux, Mandarin Oriental, Bangkok●รางวัล THE RISING STAR AWARD: Chef Nattaphon Othanawathakij, HEH●รางวัล THE IMPACT AWARD: Chef Sirorat Thowtho, Mok●รางวัล RESTAURANT OF THE YEAR: Lenzi Tuscan Kitchen●รางวัล RESTAURATEUR OF THE YEAR: Padchcharrin Heimeaungkloonนอกจากงานประกาศรางวัลแล้ว Tatler Thailand ยังได้ร่วมมือกับ ICONSIAM จัดงาน Tatler Off Menu ซึ่งถือเป็น Signature Event ของ Tatler Dining โดยTatler Off Menu คือเทศกาลอาหารที่จะพาคุณไปผจญภัยไปในโลกแห่งรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ด้วยเมนูสุดพิเศษตามแบบฉบับ “นอกเมนู” ที่คุณไม่สามารถหาจากที่ไหน ภายในงาน Tatler Off Menu ผู้เข้าร่วมงานจะได้ลิ้มลองอาหารจานพิเศษ จำนวน 20 เมนู ที่ปรุงโดยเชฟมากฝีมือที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับชาติ (ประเทศ) ระดับเอเชีย และระดับโลก รวมถึงยังได้เพลิดเพลินไปกับค็อกเทลสุดสร้างสรรค์จากมิกโซโลจิสต์ชั้นนำของประเทศไทย ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวัตถุดิบพื้นถิ่นไทย มารังสรรค์เป็นเอ็กซ์คลูซีฟเมนูเครื่องดื่ม จำนวน 2 แก้ว ให้คุณได้จิบเคล้าเสียงเพลงจากดีเจ Honey Gee ซึ่งเป็นคนไทยคนเดียวที่ติด World’s Top 90 Female DJ ของโลก ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามของไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำ