“onee” ร่วมทุนอดีตบิ๊กเซาเออร์ เปิดตัวGINGERxรุกคอนเทนต์

ผู้จัดการรายวัน 360 - บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ onee คอนเทนต์ครีเอเตอร์ครบวงจรชั้นนำของประเทศไทย โดยบริษัท วันสนุก จำกัด ลงทุนต่อยอดธุรกิจผลิตคอนเทนต์ประกาศจัดตั้งบริษัทใหม่ร่วมทุนเสริมแกร่งตอกย้ำความเป็น Content Creator & Lifestyle Entertainment ครบวงจรที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้จากหลากหลายช่องทางของความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาของกลุ่มหลังสร้างความฮือฮาจากการเปิดตัว oneD ORIGINAL “ศักราชใหม่คอนเทนต์ไทย” เดอะ วันเอ็นเตอร์ไพรส์ ยังคงสร้างความเซอร์ไพรส์อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดดึงตัวครีเอทีฟโฆษณาดีกรีรางวัลระดับโลก“เล็ก-ดมิสาฐ์ องค์สิริวัฒนา” และ “เค้ก-วรุณพร ตรีเทพวิจิตร” เปิดตัว “GINGERx - จิงเจอซ์” บริษัทสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่สามารถการันตีรสชาติเผ็ดร้อนได้จากผลงานอันโด่งดังของทั้งคู่ ผู้เป็นครีเอเตอร์ ซีรีส์ “เด็กใหม่ (Girl from Nowhere)” สร้างปรากฏการณ์แนนโน๊ะฟีเวอร์ไปไกลถึง อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปินส์, จีน ฯลฯบริษัทจิงเจอซ์ (GINGERx) นับได้ว่าเป็นการผนึกกำลังของครีเอทีฟชั้นแนวหน้า กับผู้นำธุรกิจ สื่อและบันเทิงแบบครบวงจร เพื่อเสริมศักยภาพให้คอนเทนต์ไทยไปไกลยิ่งขึ้น ภายใต้การนำทัพของ ถกลเกียรติ วีรวรรณ​ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ระฟ้า ดำรงชัยธรรม ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดกลุ่ม ผู้ซึ่งผลักดันส่งคอนเทนต์ oneD ORIGINAL คอนเทนต์ฝีมือคนไทยลงในช่องone31 และแอปพลิเคชั่นoneD ที่จับมือร่วมกับ “ดมิสาฐ์ องค์สิริวัฒนา” Co-founder และ “วรุณพร ตรีเทพวิจิตร” อดีต Executive Creative Director จากบริษัทเซาเออร์ บางกอก (Sour Bangkok) เอเจนซีโฆษณาชั้นนำโดดเด่นในการสร้างสรรค์ผลงานที่โดนใจ โดยเฉพาะแบรนด์ผู้หญิงสาย Female Empowerment และล่าสุด เซาเออร์ฯ สามารถไต่ขึ้นสู่อันดับสามของประเทศ และอันดับ 7 Asia Hot List จัดอันดับโดยสื่อชั้นนำต่างประเทศ อย่าง Campaign Brief Asiaจิงเจอซ์ (GINGERx) ก่อตั้งขึ้น โดยมุ่งเน้นการผลิตคอนเทนต์รสชาติแปลกใหม่สำหรับคอคอนเทนต์​ไทยและตลาดสากล โดยดึงจุดเด่นความเป็นครีเอทีฟในวงการโฆษณาและการตลาดมาใช้ จึงถึอเป็นครั้งแรก ที่ความคิดสร้างสรรค์ในชิ้นงาน ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หรือภาพยนตร์ กับแคมเปญการตลาดรวมทั้งการต่อยอดธุรกิจจะถูกคิดอย่างเป็นระบบ และประสานพลังกันตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ โดยไอเดีย ตั้งต้น บทและการผลิตจะถูกพัฒนาไปพร้อมๆ กับการแสวงหาความร่วมมือใหม่ๆ ทั้งจากแพลตฟอร์ม และ แบรนด์ รวมไปถึงแคมเปญโปรโมท ตลอดจนสินค้า Merchandise ที่เป็นการสร้างประสบการณ์การรับชมคอนเทนต์ในทุกมิติอย่างแท้จริง จับตาชมผลงานรสชาติแปลกใหม่ จากจิงเจอซ์ (GINGERx) ได้เร็วๆ นี้