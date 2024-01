"TSX by Astronize" เกม NFT จากจักรวาล TS Online เปิด Alpha Test แล้ววันนี้!

"TSX by Astronize" เป็นเกม Turn-Based MMORPG ที่ดัดแปลงมาจากเกม TS Online โดยยังคงเนื้อหาและระบบการเล่นคล้ายเกมดั้งเดิน แต่ได้เพิ่มระบบ Play and Earn ที่ผู้เล่นสามารถขุดเหรียญ TSX Token และแปลงไอเทมเป็น NFT ซึ่งสามารถทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ผ่าน Astronize Market ที่กำกับดูแลโดย คับเพลย์ เอ็นเตอร์เมนท์ [บริษัทร่วมทุนระหว่าง บมจ. แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ (ชื่อเดิม เอเชียซอฟท์ฯ) และบจก. บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์]เหรียญสำหรับการอัปเกรดระบบต่าง ๆ ทั้งระบบวิญญาณขุนพล และระบบยุทธภัณฑ์เทพ รวมถึงยังสามารถแลกเปลี่ยนออกไปเป็น TSX Token เพื่อใช้ในการซื้อ-ขายไอเทม NFT บนแพลตฟอร์ม Astronize Marketplace ได้อีกด้วยระบบที่ช่วยเสริมความสามารถให้กับขุนพลของผู้เล่น ทั้งค่าสเตตัสและจำนวนสกิลที่เพิ่มขึ้น ช่วยยกระดับความสามารถของขุนพลให้หลากหลายและใช้งานได้มากยิ่งขึ้นชุดอุปกรณ์ที่สามารถสวมใส่ได้ทั้งตัวละครของผู้เล่นและขุนพล เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวละครในแต่ละสายได้แบบเฉพาะทางและโดดเด่นมากยิ่งขึ้นไอเทมสำหรับเพิ่มค่าสเตตัสของ "คุณสมบัติย่อย" ของยุทธภัณฑ์เทพให้มีค่าพลังสเตตัสที่สูงขึ้นแบบสุ่มดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://astronize.gitbook.io/tsx-by-astronize/game-guide "TSX by Astronize" เปิด Alpha Test แล้ววันนี้ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมทดสอบได้ที่ https://medium.com/@astronize/tsx-alpha-test-participants-4156d507f20e (หลังจบช่วงทดสอบข้อมูลเกมทั้งหมดจะถูกรีเซ็ต) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ttps://tsx.astronize.com/ และแฟนเพจ TSX by Astronize