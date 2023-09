MANA ทำสยามสแควร์คึกคัก! เจนี่-แอนโทเนีย นำทีมโชว์พลังแห่งศรัทธาของผู้หญิง “Women’s Power with Love and Faith”

ถือเป็นงานที่รวมตัวแม่ครั้งใหญ่ของ MANA ที่รวมตัวผู้หญิงเก่งสวยและรวยความสามารถอย่าง สองตัวแม่สุดปัง CEO “คุณม่ง ศิริรัตน์ กิจพ่อค้า” แห่ง “บริษัท มานา เนเจอร์ อินโนเวชั่น” และ Co-CEO “คุณเจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ” ภายใต้ผลิตภัณฑ์ PROLean (โปรลีน) นอกจากนี้ยังมีเหล่าสาวงามจากเวทีประกวด “Miss Universe Thailand 2022-2023” ที่มารวมตัว สร้างสีสัน พร้อมส่งเสริมพลังแห่งศรัทธาของผู้หญิง เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกๆ คน และแสดงถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ กับแคมเปญ “Women’s Power with Love and Faith” ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ และ ลานสยามสแควร์โดยไฮไลท์ของงานคือการโชว์พลังแห่งศรัทธาของผู้หญิง “Women’s Power with Love and Faith” ที่บริเวณลานสยามสแควร์ ซึ่งทาง คุณม่ง ศิริรัตน์, คุณพีช ไชยนุวัติ, คุณเจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ และเหล่าทีม Miss Universe Thailand 2022-2023 ได้ร่วมลงมาเดิน troop ณ ลานสยามสแควร์ โดยมีผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นให้ความสนใจเป็นจำนวนมากซึ่งงานนี้ “CEO MANA คุณม่ง ศิริรัตน์ กิจพ่อค้า” เผยว่า “ วันนี้ดีใจมากๆ ที่ทาง MANA ได้ทำกิจกรรมดีๆ แบบนี้เพื่อสังคม อย่าง “Women’s Power with Love and Faith” เป็นการที่ทาง MANA อยากส่งต่อพลังบวกดีๆ ให้กับผู้หญิงทุกๆ คน อยากให้ทุกๆ คน มีกำลังใจ มีแรงบันดาลใจ และเชื่อมั่นในความศรัทธาของตัวเอง ตัวม่งเองเป็นคนหนึ่งที่ชีวิตไม่ได้สวยงามมาตั้งแต่เริ่มต้น แต่ตัวม่งเป็นคนที่มีความพยายาม ถึงเราจะล้มกี่ครั้ง แต่เราก็ลุกขึ้นสู้ทุกครั้ง จนทำให้ mana เดินทางมาถึงวันนี้ได้ เพราะเราศรัทธาในความพยายามที่ไม่เคยทรยศใคร"ทางด้าน Co-CEO คุณเจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ เผยว่า "ตัวเจนี่มั่นใจในในแบรนด์ MANA เพราะเจนี่เชื่อมือวิสัยทัศน์ของ ของผู้บริหารที่เราเห็นเขาตั้งใจทำงานมาก ทำให้เรามีมุมมองไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเจนี่เชื่อว่าตัวเจนี่เองจะเป็นส่วนหนึ่ง ที่ร่วมขับเคลื่อนให้แบรนด์ MANA เติบโตขึ้นๆ ไปอีก ในฐานะของการเป็น Co-CEO MANA การที่เจนี่ได้รับเกียรติให้มาร่วมงานตรงนี้ ขอสัญญาจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ขอขอบคุณทุกๆ คนในครอบครัว MANA ที่ต้อนรับตัวเจนี่ด้วยนะคะ"